Obras que transforman: quedó inaugurada la nueva Calle 5

Se trata de una obra estratégica que mejora la conectividad y calidad de vida en Rawson y Pocito.

El vicegobernador Fabián Martín participó del acto de inauguración de la nueva Calle 5, una obra vial de gran magnitud que conecta los departamentos de Rawson y Pocito, y que fue ejecutada con fondos netamente provinciales. Acompañó al gobernador Marcelo Orrego, junto a intendentes, ministros y los legisladores provinciales Sonia Ferreyra, Stella Caparrós, María Rita Lascano, Marcela Quiroga, Rosana Luque y Jorge Ripoll.

La intervención abarcó 2,16 kilómetros entre las calles Frías e Hipólito Yrigoyen e incluyó ensanche, repavimentación, bicisenda, veredas, arbolado, servicios subterráneos (agua, cloacas y gas) y un moderno sistema de iluminación LED con más de 270 luminarias. Además, se construyó un canal de hormigón que mejora el sistema de riego de la zona.

Durante su discurso, el gobernador Marcelo Orrego destacó la importancia de seguir apostando por la obra pública a pesar del contexto económico adverso: “Tomamos la decisión firme de avanzar porque estas obras son inexorablemente importantes para el San Juan del futuro. Cuando uno mira la repavimentación, el ensanche, la iluminación, se da cuenta de que las cosas se ven distintas y se sienten distintas”.

En ese marco, el vicegobernador Fabián Martín celebró la concreción de una obra esperada por la comunidad y remarcó que “estas son las obras que la gente espera de sus gobernantes, que traen conectividad, desarrollo y mejoran la vida cotidiana”. También agradeció a los trabajadores y a la empresa constructora por el compromiso demostrado.

El titular del Poder Legislativo puso en valor el esfuerzo del gobierno provincial por sostener y reactivar la obra pública, subrayando que “San Juan es una de las pocas provincias que ha logrado recuperar la obra pública como corresponde, con una buena administración de fondos. Esto permite inaugurar obras prácticamente todos los días, generando infraestructura y empleo para nuestras familias”.

