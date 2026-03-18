Llevamos adelante un nuevo operativo de vacunación en el Parque de Rivadavia, donde vecinos pudieron acceder a la vacuna antigripal, completar vacunas del calendario y realizar el refuerzo para ingreso escolar.

La jornada estuvo destinada a personas mayores, niños, niñas y grupos de riesgo, acercando el sistema de salud a la comunidad y facilitando el acceso a la prevención.

Seguimos trabajando junto a la Dirección de Acción Social, el Ministerio de Salud y la Zona Sanitaria IV para promover el cuidado y la salud de los vecinos de Rivadavia.