Operativo rural: recuperación de animales y vehículos

EL REPORTERO 10 de febrero de 2026
incautado

La Unidad Rural 4 llevó a cabo un operativo en los departamentos de Sarmiento y 25 de Mayo, logrando la recuperación de 18 aves autóctonas y varios vehículos con pedido de secuestro.

Entre los animales recuperados se encuentran canarios dorados, chamuchinas, vira-vira, cabecita negra, loicas, venteveos, un loro barranquero y patas de liebre criolla.

Además, se secuestraron dos motocicletas con pedido de secuestro y se detuvieron a dos hermanos de apellido Heredia, por infracción a la ley de fauna y flora.

En otro procedimiento, se recuperó un equino que había sido denunciado como robado y se lo restituyó a su dueño.

⚠️ Se solicita a la población que si reconocen alguno de los vehículos secuestrados, se acerquen a la Unidad Rural 4 o se comuniquen al 911.

