Orrego acompañó la suelta de globos por el Día de la Lucha contra el Cáncer Infantil

La actividad se realizó en el Hospital Rawson, y fue organizada por la Fundación FundaMe y la Unidad de Hematología y Oncología Infantil.

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, que se conmemorará el próximo 15 de febrero, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participó de la tradicional suelta de globos amarillos que cada año convoca a familias, pacientes, equipos de salud y organizaciones comprometidas con esta causa. Estuvo acompañado por autoridades de FundaMe, ministro de Salud, Amilcar Dobladez, y autoridades del hospital.



La actividad se llevó a cabo en el Hospital Dr. Guillermo Rawson y fue organizada de manera conjunta por la Fundación FundaMe y la Unidad de Hematología y Oncología Infantil del nosocomio. El gesto simbólico buscó visibilizar la importancia de la concientización, la detección temprana y el acompañamiento integral a niños y niñas que atraviesan tratamientos oncológicos.

Durante el encuentro, Orrego destacó el valor de conmemorar esta jornada y subrayó el trabajo articulado entre el Estado, las instituciones de salud, las organizaciones civiles y las familias, como pilar fundamental para fortalecer el abordaje del cáncer infantil.

Durante el acto, Orrego dijo: “Es un privilegio estar acá y reconocer el enorme trabajo de Fundamet, una institución prestigiosa y profundamente altruista, sostenida por profesionales, voluntarios y familias que acompañan con calidad humana y excelencia médica. Cuando instituciones, Estado y familias trabajan juntas, se generan esperanza y futuro. Nuestro compromiso, como servidores públicos, es escuchar, acompañar y apoyar este camino. Si hay esperanza, hay vida, y la palabra que resume todo esto es amor.”

La suelta de globos amarillos representó un mensaje de esperanza, unión y compromiso colectivo, reafirmando la necesidad de continuar impulsando políticas públicas que garanticen atención, contención y mejores oportunidades de recuperación para los pacientes pediátricos.

En este contexto, el ministro de Salud, Amilcar Dobladez dijo: “Lo que queda es una mirada de esperanza. Una mirada que reconoce el trabajo silencioso y sostenido de quienes, desde hace años, acompañan a las familias y a los chicos, combinando lo profesional, lo científico y lo humano. Cuando la palabra cáncer aparece, hay un antes y un después para toda la familia, y ahí el acompañamiento hace la diferencia. Como funcionarios, nuestra tarea es estar cerca, facilitar y apoyar a quienes están todos los días en la trinchera. Mirar esa esperanza nos recuerda que siempre se puede seguir adelante.”

La jornada concluyó con un emotivo acompañamiento de familiares, profesionales de la salud y voluntarios, quienes renovaron su compromiso con la lucha contra el cáncer infantil y con la construcción de una red de apoyo sólida y permanente.