Orrego: Aprobación del RIGI para Los Azules

Celebro el anuncio de aprobación del RIGI para Los Azules, manifestó el gobernador de San Juan Marcelo Orrego. Estos instrumentos dan previsibilidad y funcionan, como la base para que más empresas decidan invertir, generando oportunidades de empleo directo e indirecto en el interior del país.

El orgullo es que esto pueda suceder en San Juan, donde sabemos transformar inversión en desarrollo y crecimiento real para nuestras comunidades.

Hace 20 meses, San Juan, comenzó con la segunda gran etapa de la minería: más progreso, más futuro y más esperanza para nuestra provincia.