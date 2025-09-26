Orrego: Aprobación del RIGI para Los Azules

EL REPORTERO 26 de septiembre de 2025
Celebro el anuncio de aprobación del RIGI para Los Azules, manifestó el gobernador de San Juan Marcelo Orrego. Estos instrumentos dan previsibilidad y funcionan, como la base para que más empresas decidan invertir, generando oportunidades de empleo directo e indirecto en el interior del país.

El orgullo es que esto pueda suceder en San Juan, donde sabemos transformar inversión en desarrollo y crecimiento real para nuestras comunidades.

Hace 20 meses, San Juan, comenzó con la segunda gran etapa de la minería: más progreso, más futuro y más esperanza para nuestra provincia.

