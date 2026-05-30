Orrego coronó a los ganadores del Desafío Ruta 40 y dio cierre al evento que puso a San Juan en la vidriera internacional del deporte

El gobernador encabezó la premiación en la Plaza 25 de Mayo, destacando el posicionamiento de San Juan en el mundo y el impacto positivo en el turismo local.

Este viernes, Marcelo Orrego encabezó la ceremonia de clausura del Desafío Ruta 40, un evento de prestigio global que posicionó a la provincia como referente indiscutido en el ámbito deportivo y turístico. En este acto, desarrollado en la Plaza 25 de Mayo de la Capital, el mandatario provincial mostró una vez más su firme compromiso con el desarrollo del deporte y el fortalecimiento de San Juan como un destino de interés internacional.

La ceremonia marcó el final de la 13ª edición de esta competencia, que forma parte del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC) y que, a lo largo de seis días, recorrió exigentes escenarios naturales, consolidando a la provincia como una de las plazas más importantes del país para este tipo de certámenes de élite. El evento de alto perfil competitivo, también sirvió para mostrar al mundo la infraestructura y los recursos naturales de San Juan.

Durante la ceremonia, el gobernador estuvo acompañado por la intendenta de la Capital, Susana Laciar; el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; el presidente de la Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone; y el subsecretario de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo, entre otras autoridades.

En el marco de la premiación, Orrego destacó que «Para nosotros ha sido un evento de característica internacional, que tenemos la enorme oportunidad los sanjuaninos de vivirlo. En este caso han participado tantos pilotos de renombre, que no es poca cosa, 140 pilotos. Y 600 kilómetros de regreso de San Rafael a la provincia de San Juan, y que se ha televisado en más de 180 países».

Asimismo, el mandatario remarcó que el certamen ”Nos da la oportunidad a los sanjuaninos de poder mostrar no solo nuestros recursos naturales, que son bellísimos, sino también en poder mostrar al mundo que estamos preparados para poder recibir todo evento de calibre internacional».

Finalmente, en relación al desarrollo económico vinculado al deporte, Orrego expresó que «Cuando se generan este tipo de eventos, hasta diría los amateurs, se genera en los agentes turísticos de San Juan un impacto, y la verdad que se ha visto reflejado toda esta semana. San Juan tiene enorme potencial, porque tiene definitivamente una matriz productiva que nos da la posibilidad de poder mostrar. En lo que es el deporte, siempre vamos a anotarnos, porque sabemos que podemos, tenemos la infraestructura, tenemos profesionales que se dedican a esto, y, vínculos y contactos que nos permiten generar que estos eventos lleguen a San Juan».

Entrega de premios

La entrega de premios comenzó con las categorías principales donde el gobernador tuvo una participación directa en dar los trofeos. En la categoría Ultimate (autos), los grandes ganadores fueron Seth Quintero y Andrew Short de Estados Unidos, seguidos por Henk Lategan y Brett Cummings en segundo lugar, y Nasser Al-Attiyah de Qatar junto a Fabian Lurquin de Bélgica en la tercera posición.

En la categoría SSV, donde también entregaron premios el gobernador, la intendenta y el ministro de Turismo, los vencedores fueron los argentinos Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi, escoltados por Mindaugas Sidabras y Ernestas Česokas en el segundo puesto, y Juan Piferrer Navarro con Xavier Blanco García en el tercero.

Un momento destacado fue cuando el gobernador entregó personalmente el premio al piloto sanjuanino «Puchi» Ontiveros, quien se destacó en la categoría de motos veteranos.

La premiación continuó con la categoría Challenger, cuyos ganadores fueron Matthias Walkner y Pablo Moreno, seguidos por Alexandre Pinto y Bernardo Oliveira en segundo lugar, y Puck Klaassen junto a Augusto Sanz en el tercer puesto.

Finalmente, en la categoría Rally 3, cuyas distinciones fueron otorgadas por las autoridades de la Secretaría de Deportes, el ganador fue Murun Purevdorj, el segundo lugar fue para el argentino Eduardo Carlos Alan y el tercero para Walter Alfaro Araya.

El cierre del Desafío Ruta 40, que culminó tras una exigente etapa de 320 kilómetros de velocidad pura que pasó por Jáchal y finalizó en el Villicum, reafirmó la capacidad de la provincia para organizar eventos que combinan el alto rendimiento deportivo con la promoción de la cultura y la producción sanjuanina hacia el mundo.