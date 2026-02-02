Orrego dispuso una asistencia de $1.000 millones para los municipios afectados por las lluvias

EL REPORTERO 2 de febrero de 2026
Orrego obras 2

El gobernador Marcelo Orrego dispuso una asistencia económica de $1.000 millones destinada a los municipios que resultaron afectados por las lluvias y las crecientes registradas en distintos puntos de la provincia.
La asignación de los fondos se realizará una vez finalizada la evaluación integral de los daños, que se encuentra actualmente en proceso. En función de ese relevamiento, se definirá el monto específico que recibirá cada municipio, con el objetivo de atender las necesidades más urgentes y acompañar las tareas de recuperación.

EL REPORTERO 2 de febrero de 2026
EL REPORTERO 1 de febrero de 2026
EL REPORTERO 1 de febrero de 2026