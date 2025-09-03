Orrego encabezó la entrega de certificados y herramientas del programa Aprender, Trabajar y Producir

Se entregaron 400 certificaciones por capacitaciones y herramientas para proyectos de autoempleo.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó la entrega de certificados de finalización de capacitaciones y herramientas a participantes del programa Aprender, Trabajar y Producir, que impulsa el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación. Acompañaron al mandatario al mandatario el vicegobernador, Fabián Martín; diputada nacional, Nancy Picón; diputados provinciales; ministro de Producción, Gustavo Fernández; secretario de Industria, Servicio y Comercio, Alejandro Martín, la directora de Empleo y Formación, Luciana Cuk y demás autoridades provinciales.

En esta ocasión se otorgaron 400 certificados correspondientes a 22 capacitaciones y se entregaron 21 herramientas a quienes presentaron proyectos de autoempleo.

El programa tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de los sanjuaninos y sanjuaninas a través de formación teórico-práctica en oficios, habilidades blandas y áreas técnicas, fortaleciendo su inserción laboral y la posibilidad de desarrollar emprendimientos propios.

En este contexto, el primer mandatario dijo: “Para mí es muy importante poder llevar adelante este programa que se llama Aprender, Trabajar y Producir. Aprender porque si uno no tiene un oficio lamentablemente se le hace más difícil adquirir las herramientas para poder trabajar y el que tiene trabajo siempre tiene dignidad y producir porque permite que la rueda siga girando y que las oportunidades lleguen a todos los sanjuaninos”.

Sobre el programa, destacó que “llevamos realizadas más de 3000 capacitaciones a jóvenes, sin límite de edad que se inscribieron en diferentes oficios. Es un programa que se está desarrollando con buenos resultados en toda la provincia”.

Por su lado, el vicegobernador Fabián Martín agregó: “San Juan es una tierra de oportunidades para todos los que hemos nacido y nos hemos desarrollado acá, pero, sin dudas, van a venir tiempos importantes para San Juan, porque este gobierno, este gobernador y este equipo de trabajo está gestionando mucho para que se genere empleo que es lo más importante”.

“No hay nada más digno para una mamá, para un papá, para un joven o para un adulto mayor que tener trabajo. No hay nada más digno que tener trabajo propio y nada mejor que haber realizado una capacitación de esta naturaleza, para que ustedes puedan aprovechar las oportunidades que hay hoy y las oportunidades que vendrán mañana”, destacó el vicegobernador.

Desde su inicio en 2024 y hasta la fecha, Aprender, Trabajar y Producir alcanzó importantes resultados:

• 181 cursos dictados en toda la provincia.

• 77 instituciones articuladas, entre uniones vecinales, clubes, universidades, industrias y cámaras.

• 124 proyectos de autoempleo aprobados y 33 en fase de evaluación.

• 361 participantes en prácticas profesionales.

• 112 empresas e industrias que contribuyeron con pasantías e inserción laboral.

• 126 barrios y localidades visitados en distintos departamentos, con 918 inscriptos presenciales durante los operativos territoriales.

• Más de 12.000 personas registradas y asesoradas a través de la página del programa.

Distinciones a instituciones colaboradoras

Durante el acto, se reconoció especialmente a instituciones que acompañaron el desarrollo de las acciones formativas:

• Instituto de Automática – Facultad de Ingeniería de la UNSJ

• Empresa Empaque S.A.

• Club Atlético Sanjuaninos Juniors

• Unión Vecinal San Judas Tadeo

