Orrego entregó 10 movilidades y máquinas que permitirán mejorar el servicio de Obras Sanitarias en San Juan

El gobernador encabezó el acto de entrega de equipamiento clave para mejorar las prestaciones de Obras Sanitarias en la provincia

En un acto que se realizó este martes en la explanada del Teatro del Bicentenario, el gobernador Marcelo Orrego entregó 10 movilidades y máquinas destinadas para Obras Sanitarias Sociedad del Estado, que permitirán ampliar la capacidad de respuesta de este esencial servicio para los sanjuaninos.

El gobernador encabezó el acto acompañado por el diputado Enzo Cornejo; ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; presidente de Obras Sanitarias, José Luis Beltrán y demás funcionarios.

En sus palabras, el primer mandatario destacó que «estas 10 máquinas no son solo herramientas de trabajo, son oportunidades concretas para fortalecer a Obras Sanitarias y brindar soluciones reales a los sanjuaninos. En un contexto de crisis y con menos recursos que gestiones anteriores, apostamos al valor del recurso humano y al compromiso de esta gran familia. Vamos a poner en valor esta empresa, porque creemos en su capacidad para llevar adelante obras esenciales, como las de agua y cloacas, que mejoran la calidad de vida de todos. Y lo vamos a hacer juntos, hombro con hombro, porque si estamos unidos, no hay obstáculo que San Juan no pueda superar».

Obras Sanitarias, mediante un leasing con Banco San Juan, logró adquirir el derecho de uso de un conjunto de máquinas y camiones que permitirán llevar adelante más obras de agua potable y saneamiento en la provincia.

Es así como en el marco de una política de gestión autosuficiente, Obras Sanitarias firmó un contrato financiero con el Banco San Juan para adquirir el derecho de uso de 6 camiones y 4 máquinas que permiten a la empresa realizar más obras por administración (con personal y equipos propios), generando un importante ahorro económico y optimizando el tiempo de ejecución de obras o reparaciones, mejorando ampliamente la asistencia al usuario.

Personal especializado de la empresa realizó un detalle minucioso de necesidades y proveedores para presentar al Banco San Juan, quien fue responsable de negociar con la empresa proveedora y pagar el canon correspondiente.

De esta manera el banco adquiere la propiedad pero cede el derecho a Obras Sanitarias otorgando patente y tarjeta verde a nombre de la empresa estatal.

El detalle del equipamiento

Los equipos que se integrarán a Obras Sanitarias son dos camiones volcadores,

dos camiones tipo planchadas, un camión taller, tres máquinas retroexcavadoras, y dos

vehículos minicargadores.

Se trata de un gran hito para la empresa, ya que la incorporación de estas máquinas permite realizar mayor cantidad de tareas, con el fin de agilizar respuestas, minimizar tiempos, optimizar recursos y alcanzar una mayor eficiencia operativa, en beneficio de toda la comunidad sanjuanina.