Orrego participó de la celebración del Día de la Industria Sanjuanina y destacó el crecimiento del sector

En el marco de la celebración del Día de la Industria Sanjuanina, el gobernador Marcelo Orrego participó del acto y resaltó la importancia de la industria como motor del desarrollo económico y generador de empleo en la provincia.

Acompañaron el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; de Minería, Juan Pablo Perea, presidente de la Unión Industrial, Ricardo Palacios; directivos Servicios Industriales, Jesús Sirvente, Pamela Sirvente y Paula Sirvente, entre otros.

En este contexto, el gobernador dijo: «Vivimos tiempos delicados y las crisis no se superan de un día para otro; se necesitan objetivos claros y un norte en la visión. La industria es esencial para el crecimiento, el empleo y el desarrollo de San Juan, donde representa el 16,4% de la actividad económica y el principal generador de empleo formal. A pesar de desafíos como la pandemia, la falta de infraestructura, altos costos energéticos e impuestos distorsivos, hemos trabajado juntos para mantener la actividad, abrir líneas de crédito, reactivar obras y fortalecer sectores estratégicos como minería, agroindustria, turismo y energía solar. Nuestro compromiso es seguir unidos, gestionar con sabiduría y garantizar que San Juan siga ofreciendo oportunidades, bienestar y un futuro próspero para las próximas generaciones”.

Por su lado, el ministro Fernández agregó que «quiero agradecer al gobernador Marcelo Orrego por estar presente en esta celebración del Día de la Industria, demostrando el compromiso del gobierno de San Juan con la defensa de la industria local. Destaco también la labor interministerial entre Producción y Minería, y el esfuerzo de la familia Sirvente en la metalmecánica sanjuanina. Ratifico que nuestro gobierno, más allá de las dificultades nacionales, siempre dice presente con soluciones concretas, priorizando el acceso al financiamiento, la asistencia técnica y la inversión en innovación. En 20 meses de gestión, hemos dispuesto casi 88 mil millones de pesos para apoyar al sector industrial. Nuestro compromiso es escuchar, acompañar y trabajar para que la industria sanjuanina siga creciendo. Feliz cumpleaños Unión Industrial de San Juan”.

Mientras que Palacios dijo: “Han sido años de trabajo intenso, desafíos y muchos éxitos compartidos. Gracias al esfuerzo colectivo, duplicamos la cantidad de socios de la Unión Industrial de San Juan y fortalecimos nuestros departamentos estratégicos, incluyendo Joven y Mujer, que son referentes a nivel nacional. Hemos trabajado en formación, innovación, sostenibilidad y vinculación con universidades y el Estado, participando en ferias y programas como Empresar Expo, Arminera y ATP, capacitando a más de 300 personas”.

Agregó: “A pesar de las dificultades nacionales —altas tasas, costos energéticos, infraestructura insuficiente e impuestos distorsivos— seguimos defendiendo, cuidando y protegiendo nuestra industria. Nuestro propósito ha sido siempre ser el motor del desarrollo industrial de San Juan, promoviendo crecimiento, innovación y creación de valor, y seguiremos construyendo juntos una unión industrial fuerte y representativa del San Juan que soñamos”.

Según el Relevamiento Industrial Manufacturero (RIM), realizado por primera vez durante esta gestión, la industria constituye la principal actividad económica de San Juan, con una participación del 16,4% en el PBG provincial y representando el 17,2% del total de empleos registrados, siendo junto al comercio uno de los principales generadores de empleo formal. Además, el sector impulsa la innovación tecnológica, agrega valor transformando materias primas en bienes y fortalece a otros sectores productivos, potenciando el crecimiento y la competitividad.

