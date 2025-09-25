Orrego participó del XXVIII Foro Iberoamericano de Garantías y Financiamiento

En el marco de un espacio de cooperación internacional de gran impacto político y económico para la región, el gobernador Marcelo Orrego disertó en Bariloche ante más de 300 referentes de distintas ciudades, representantes de entidades de crédito, organismos multilaterales, bancos y autoridades públicas de toda Iberoamérica. El evento fue el XXVIII Foro Iberoamericano de Garantías y Financiamiento.

Orrego compartió panel con los gobernadores de Río Nego, Alberto Weretilneck; Jujuy, Carlos Sadir; La Pampa, Sergio Ziliotto; Misiones, Hugo Passalacqua; Salta, Gustavo Saenz; vicegobernadora de La Rioja, Teresita Leonor Madera.

Este espacio fue moderado por el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe.

Durante su intervención, el mandatario sanjuanino destacó la importancia de dejar atrás las divisiones y trabajar de manera conjunta para consolidar un proyecto de país. “El gran desafío es trabajar juntos, dejar atrás las peleas estériles y construir un país en el que valga la pena vivir, invertir y sentirnos parte de un mismo proyecto”, afirmó.

En ese sentido, recordó que la Agencia Garantía San Juan funciona desde 2018 y ya benefició a más de 600 empresas y emprendedores, movilizando unos 12.500 millones de pesos. Además, puntualizó que en 2024 se destinaron 40.000 millones de pesos en líneas de financiamiento locales, con tasas muy por debajo del BALAC, lo que permitió sostener la actividad económica y asistir a numerosas pymes, micro y pequeñas empresas.

Finalmente, subrayó que “tenemos que avanzar con hechos concretos que fortalezcan la economía y, al mismo tiempo, consolidar un ecosistema de colaboración que sostenga a las pymes en toda la cadena de valor”, concluyó.

