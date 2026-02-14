Orrego presenció la 33ª edición del Safari tras la Sierra en Valle Fértil

Orrego safari

Entre el 13 y el 15 de febrero se desarrolla una nueva edición del Safari tras la Sierra en el departamento Valle Fértil, uno de los eventos deportivos más tradicionales y convocantes de la provincia. En este marco, el gobernador Marcelo Orrego estuvo presente este sábado para acompañar la competencia y compartir la jornada con vecinos, turistas y corredores.

La edición número 33 del Safari reúne a 17 categorías y más de 90 inscriptos, consolidando una vez más su crecimiento y el fuerte arraigo que esta competencia tiene en la identidad sanjuanina.

Durante la jornada, miles de personas se acercaron a los distintos sectores del circuito para disfrutar del espectáculo motor en un entorno natural privilegiado.

El mandatario recorrió el predio, dialogó con organizadores y competidores y destacó la importancia del evento no solo desde lo deportivo, sino también por el impacto económico y turístico que genera en el departamento.

La ocupación hotelera se vio colmada y la actividad comercial registró un importante movimiento, beneficiando a emprendedores, gastronómicos y prestadores de servicios.

El Safari tras la Sierra se ha convertido en una verdadera marca registrada del deporte motor en San Juan, convocando no solo a fanáticos locales sino también a visitantes de distintas provincias del país. En este sentido, el evento forma parte de una estrategia más amplia de promoción turística que pone en valor los paisajes, la cultura y el patrimonio de posicionando al departamento.

La competencia continuará hasta el domingo 15 de febrero, con la expectativa de mantener el alto nivel de convocatoria y reafirmar al Safari tras la Sierra como uno de los encuentros más esperados del calendario deportivo sanjuanino.

