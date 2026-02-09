Orrego recibió a los directivos de Arcor para fortalecer el desarrollo agroindustrial en San Juan

En una visita protocolar, el gobernador junto a los representantes de la compañía analizaron el presente de las plantas locales y los proyectos a futuro.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó una reunión en la Casa de Gobierno con las máximas autoridades de la empresa Arcor. El encuentro se desarrolló como parte de una visita protocolar de la compañía, que acostumbra a realizar anualmente sus reuniones de directorio en diferentes sedes operativas situadas en el interior del país.

El mandatario sanjuanino estuvo acompañado por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, además de los secretarios de Agricultura, Miguel Moreno, y de Industria, Alejandro Martín.

En representación de la firma Arcor participaron su presidente, Alfredo Pagani; el CEO Andres Graziosi; el director Nicolas Martin; el gerente general de Operaciones Industriales y Supply Chain, Gabriel Albertinazzi; el gerente de Producción y Compras Agrícolas, Antonio Ovalles Rodríguez; y el gerente general de Administración y Finanzas, Pablo Mainardi.

Durante el encuentro dialogaron sobre la voluntad de Arcor de mantener su apuesta por San Juan y continuar fortaleciendo el sector agroindustrial. Los directivos de la empresa subrayaron la calidad y el compromiso de los trabajadores sanjuaninos, señalando que estos factores permiten alcanzar elevados niveles de productividad y mantener un bajo índice de ausentismo. Asimismo, destacaron que los establecimientos que operan en la provincia se encuentran entre los de mayor rendimiento dentro de la estructura nacional de la compañía.

Arcor cuenta con fuerte presencia en la provincia, ya que la empresa gestiona actualmente dos importantes unidades productivas en territorio local. En Villa Krause funciona la planta de La Campagnola, la cual se especializa en la producción de salsas y conservas de tomate, mientras que en el departamento de Rawson opera Zucamor, establecimiento dedicado a la fabricación de cartón, papeles y packaging flexible.