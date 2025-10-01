Orrego recorrió la vidriera agrícola de Cuyo en la apertura de Expo Innova San Juan
El gobernador estuvo en la apertura de la 4ª edición de Expo Innova Cuyo 2025, la feria frutihortícola más grande de la región, que volvió a posicionar a San Juan como epicentro del agro al mostrar las últimas innovaciones y tecnologías del sector productivo.
La provincia de San Juan volvió a ser escenario de uno de los encuentros más esperados del agro. Desde este miércoles y hasta el viernes 3 de octubre, se desarrolla la 4ª edición de Expo Innova Cuyo 2025, la feria frutihortícola más grande de la región.
La apertura del evento se llevó a cabo en el predio ubicado en Ruta 40 y calle 18, Pocito, y reunió a productores, profesionales y a toda la comunidad con entrada libre y gratuita. En su jornada inaugural, el gobernador Marcelo Orrego recorrió la muestra, destacando la importancia del sector y el desarrollo tecnológico. Estuvo acompañado durante su recorrido por diversas autoridades provinciales, incluyendo al ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández. Juntos visitaron los stands y dialogaron con los productores y emprendedores presentes.
La muestra se consolidó desde 2022 como el punto de encuentro más importante para el sector agrícola del oeste argentino. Cada edición ofreció a los visitantes la posibilidad de conocer de cerca los avances tecnológicos y las innovaciones que marcaron el presente y el futuro de la producción hortícola, frutal y vitivinícola.
El gobernador Orrego remarcó la relevancia de la feria para la economía local y el potencial productivo de la provincia. “Es la más importante de Cuyo y un sitio para que todos los sanjuaninos pueden disfrutar”.
Un Escenario de Innovación y Negocios
La jornada inaugural llegó cargada de actividades y capacitaciones. Durante este miércoles se dictaron cinco charlas dirigidas a productores, técnicos y público en general, con temáticas que fueron desde la energía solar en el campo hasta la producción de alimentos con sello sanjuanino.
El cronograma incluyó disertaciones como:
• Energía Solar para el Campo: Costos y beneficios, a cargo del Ing. Andrés Paredes.
• Conversatorio y degustación del aceite de oliva, con la empresa Solfrut, ganadora del premio Mario Solina.
• Cata de vino, organizada por la Dirección de Desarrollo Agropecuario.
Expo Innova se desarrolla en horario de 10:30 a 17:00 y contó con una amplia variedad de propuestas: stands comerciales, parcelas demostrativas con cultivos, exhibiciones de maquinaria agrícola en funcionamiento y un patio gastronómico.
La feria no solo busca acercar las novedades del sector a la comunidad, sino también fortalecer la dinámica de los agronegocios en Mendoza, La Rioja y San Juan. Desde sus primeras ediciones, demostró ser un espacio clave para el intercambio de experiencias y la generación de oportunidades de negocio. Con un crecimiento sostenido, Expo Innova Cuyo se afianza como la gran vidriera agrícola del oeste argentino.