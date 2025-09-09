Orrego recorrió un nuevo operativo San Juan Cerca en Pocito

En la escuela Rudencindo Rojo pudieron realizar trámites y consultas

El gobernador Marcelo Orrego visitó la sede de la Escuela José Rudencindo Rojo, ubicada en Aberastain entre calles 14 y 15, en Pocito, donde se desplegó una nueva edición del operativo integral San Juan Cerca. Allí, cientos de vecinos del departamento y de zonas aledañas pudieron realizar consultas y trámites vinculados a distintos organismos del Estado provincial.



Durante la recorrida, Orrego dialogó con los vecinos y destacó el valor de este tipo de acciones: “Estoy muy contento de estar en Pocito, en un nuevo operativo más cerca. En esta ocasión, además de la atención habitual, entregamos notebooks a cooperativas del departamento y también insumos a emprendedores, en este caso del rubro textil. Estos encuentros nos permiten acercarnos, escuchar a la gente y brindar respuestas a quienes muchas veces no pueden llegar hasta el Centro Cívico. Sinceramente, para nosotros es fundamental oír la voz clara de los vecinos y dar soluciones rápidas, concretas y con la celeridad que ellos necesitan”.

El operativo contó con la participación de dependencias de todos los ministerios, desde el de Familia y Desarrollo Humano —a través de la Dirección de Políticas para la Equidad, que coordina la actividad— hasta los de Salud; Gobierno; Producción, Trabajo e Innovación; Economía, Finanzas y Hacienda; Educación; Turismo, Cultura y Deporte; e Infraestructura, Agua y Energía, además de las secretarías de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la de Seguridad y Orden Público. También se sumaron el EPRE y Obras Sanitarias.

Los vecinos pudieron gestionar trámites como renovación de DNI, partidas de nacimiento, certificados de antecedentes, regulación dominial, consultas en Defensa al Consumidor, inscripción en programas para emprendedores, cooperativas y personas con discapacidad, trámites del IPV y gestiones de tarifas sociales de agua y energía, entre otros.

Además, se ofrecieron controles médicos, vacunación y turnos con especialistas, junto a propuestas recreativas para niños mientras los adultos realizaban sus trámites. También se brindó asesoramiento educativo sobre planes como FinEs y Progresar, desbloqueo de netbooks, gestiones docentes y capacitaciones laborales.

Con estas acciones, el Gobierno de San Juan busca garantizar que los vecinos de cada departamento accedan en tiempo y forma a los principales servicios y trámites, sin necesidad de trasladarse hasta la capital.