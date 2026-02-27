Orrego: «San Juan sigue consolidando su segunda gran etapa minera»

El gobernador de la provincia Marcelo Orrego manifestó: San Juan sigue consolidando su segunda gran etapa minera.

Con la aprobación del RIGI para Veladero, la provincia ya suma tres iniciativas aprobadas. Esta inversión en la mina de oro más grande del país, asegura que la extensión de la vida útil del proyecto será con mayor producción y exportaciones, garantizando empleo para San Juan.

Celebro esta noticia y desde el Gobierno nos comprometemos a seguir trabajando para generar más previsibilidad, más desarrollo y más futuro para nuestra provincia.