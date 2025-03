Orrego se reunió con directivos de BHP con el foco puesto en nuevas exploraciones mineras en San Juan

Las autoridades de la multinacional minera le expresaron al gobernador su interés por iniciar nuevas exploraciones en San Juan, expandiendo así su actividad en la provincia.

Este miércoles 5 de marzo, y en el último día de su visita a la convención minera más importante del mundo, PDAC (Prospectors & Developers Association of Canada), el gobernador Marcelo Orrego se reunió con las autoridades de la multinacional minera BHP, quienes le expresaron el interés de la compañía por expandir sus actividades en San Juan mediante nuevas exploraciones en el territorio provincial.

El encuentro se realizó en las oficinas que posee la empresa en Toronto, y allí el vicepresidente de BHP, René Mugas, le confirmó al gobernador que en los próximos meses enviarán a San Juan a sus equipos de geólogos y exploradores para avanzar con estos posibles nuevos proyectos. Vale destacar que desde la compañía expresaron su interés para que estas exploraciones ocurran ya sea de manera asociada junto a otras firmas, o incluso de forma exclusiva.

En este sentido, Mugas resaltó los buenos antecedentes y la valoración que tiene San Juan en el ambiente minero internacional, destacando las mejoras en los procesos administrativos vinculados a permisos que reducen la burocracia, y al compromiso del Gobierno con la minería como política de Estado.

Por estos motivos, BHP entiende que San Juan es un lugar ideal para expandir su presencia en Argentina, atentos a que la compañía ha puesto el foco en el cobre como uno de sus principales negocios, siendo la empresa privada productora de este mineral más grande del mundo. En la provincia, esta compañía ya ha iniciado inversiones mediante el Joint Venture 50/50 con Lundin Mining, en la recientemente creada empresa Vicuña, propietaria de los proyectos Josemaría y Filo del Sol.

Además de Orrego y Mugas, del encuentro también participaron el ministro de Minería, Juan Pablo Perea; el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Juan Pablo Perea; el head of CA Growth, Rodrigo Darquea; el manager of Operations Exploration, Walter Tejada; la head of Prospect Evaluation Exploration, Marian Moroney; y el lead principal Business Development, Cristian Stephens.