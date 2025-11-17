Orrego y santilli mantuvieron un nuevo encuentro para avanzar en una agenda común para san juan y la región

En el marco del Finance Day & TSX Roadshow realizado en Mendoza, el gobernador Marcelo Orrego volvió a reunirse con el ministro del Interior, Diego Santilli, con quien ya había mantenido un primer encuentro días atrás. La reunión se dio en un contexto de trabajo conjunto entre Nación y provincias para fortalecer el desarrollo regional.

Durante la conversación, Orrego y Santilli abordaron una agenda amplia que incluyó temas estratégicos como agricultura, producción, minería y desarrollo regional. El gobernador destacó que estos sectores son claves para el presente y el futuro de las provincias del oeste argentino, y subrayó el rol protagónico que ocupa San Juan en materia minera.

El mandatario sanjuanino también participó, junto a otros gobernadores, de un intercambio sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la región, especialmente en un escenario que busca promover inversiones, empleo privado y obras de infraestructura.

Santilli reafirmó su voluntad de visitar próximamente la provincia para avanzar en una agenda específica de trabajo, tal como lo había manifestado en su reunión anterior con Orrego. “Ese es el camino: diálogo, coordinación y una visión compartida que potencie lo que se hace en cada territorio”, señaló el gobernador tras el encuentro.

Orrego remarcó que la articulación entre Nación y provincias es fundamental para consolidar inversiones, generar empleo y fortalecer el desarrollo. En esa línea, aseguró que su compromiso es que San Juan tenga “la presencia, el protagonismo y la defensa que merece en cada mesa donde se define el futuro del país”.