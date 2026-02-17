“Pantallas Abiertas” invita a disfrutar del cine en el Chalet Cantoni

Este 19, desde las 20, se proyectará la película “Arráncame la vida”. La entrada es gratuita.

El próximo 19 de febrero, a partir de las 20 h, el Chalet Cantoni Casa Cultural será escenario de una nueva edición del ciclo de cine “Pantallas Abiertas”, una propuesta que busca generar espacios de encuentro cultural y reflexión a través del séptimo arte.

En esta oportunidad se proyectará la película Arráncame la vida, un drama romántico de 107 minutos basado en la reconocida novela de Ángeles Mastretta. Ambientada en el México posrevolucionario, la historia sigue la vida de Catalina Guzmán, una joven que contrae matrimonio con el ambicioso general y político Andrés Ascencio. A través de su mirada, el film aborda temáticas como el poder, la opresión, la transformación personal y el despertar de una mujer que busca construir su propia voz en un contexto social y político atravesado por estructuras patriarcales.

El ciclo tiene como objetivo promover el acceso libre a producciones cinematográficas de relevancia artística y social, fomentando el disfrute colectivo y el intercambio de ideas en torno a las problemáticas que las obras proponen.

La función es libre y gratuita, con ingreso por orden de llegada, destinada a público mayor de 13 años., mientras que los menores de 18 años deberán concurrir acompañados por un adulto.