Paritaria docente: el Gobierno volvió a presentar otra propuesta superadora

La propuesta va por encima de la inflación y mantiene la cláusula de revisión en el mes de junio.

Este miércoles 4 de marzo, el Gobierno de San Juan y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET participaron de la quinta sesión de la primera negociación paritaria 2026.

En este marco, la propuesta ofrecida por Gobierno consistió en incrementar para marzo de 2026, el valor índice en 5%, con base del valor índice de diciembre de 2025; incrementar en seis puntos el código A01 en el nomenclador docente para marzo de 2026; incrementar en cuatro puntos el código E60 para marzo; incrementar en dos puntos el código A01 en el nomenclador docente para mayo; incrementar para junio de 2026 el valor índice en 5%, con base del valor índice de marzo de 2026; e incrementar para junio la cláusula de revisión sobre los incrementos brindados en marzo y junio al valor índice.

No obstante, pese a ser una propuesta que va por encima de la inflación, los gremios la rechazaron.

Cabe resaltar que la política sobre incremento salarial que el gobierno manifestó para el primer semestre, en enero de 2026 consistió en un bono de $120.000 y cuatro puntos en el código A01 (sueldo básico); y en febrero, un incremento a $100.000 el ítem Escolaridad, además del pago correspondiente a equipamiento docente por el monto de $128.801.

Ante esto, el Gobierno convocó a continuar las negociaciones el próximo martes 10 de marzo a las 14 horas.