Paritaria docente en San Juan

EL REPORTERO 27 de febrero de 2026
aula vacia dos

Este viernes 27 de febrero, el Gobierno de San Juan y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET participaron de la cuarta sesión de la primera negociación paritaria 2026.

Tras la reunión, los gremios manifestaron la participación en la medida de fuerza dispuesta a nivel nacional por CTERA ante lo cual el Ejecutivo propuso pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo 4 de marzo, a los fines de continuar trabajando en la negociación paritaria.

El encuentro fue presidido por los ministros de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez; y de Educación, Silvia Fuentes. Además, participaron el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem y demás autoridades ministeriales.

Por su parte, de UDAP asistieron la secretaria Patricia Quiroga; de UDA, la secretaria Karina Navarro; y de AMET, el secretario Daniel Quiroga. Cada uno fue acompañado por autoridades gremiales.

Más historias

Orrego escritorio bien

Orrego: «San Juan sigue consolidando su segunda gran etapa minera»

EL REPORTERO 27 de febrero de 2026
serpiente araña

“Serpientes, arañas y escorpiones”, la caminata didáctica para aprender y conocer en Parque Sarmiento

EL REPORTERO 26 de febrero de 2026
Orrego ARCOR 1

Orrego puso en valor el rol estratégico de la industria en la matriz productiva provincial durante su recorrido por Arcor

EL REPORTERO 26 de febrero de 2026