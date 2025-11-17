Paritaria docente: la negociación continuará en diciembre

La reunión pasó a cuarto intermedio hasta el 5 de diciembre.

Este lunes 17 de noviembre, el Gobierno de la Provincia y gremios docentes participaron de la cuarta sesión de la cuarta negociación paritaria del año 2025. El encuentro fue presidido por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez y la ministro de Educación, Silvia Fuentes.

En esta ocasión, los gremios manifestaron su acuerdo a la propuesta realizada por el Gobierno para los meses de noviembre y diciembre, pero no hubo acuerdo en torno al mes de enero.

Así también rechazaron una suma fija no remunerativa no bonificable, de un valor de 100.000 pesos a pagarse en enero 2026 y un incremento del valor índice del 5% para marzo 2026, con base del valor índice de diciembre 2025.

Aun ante la falta de acuerdo, el Gobierno decidió liquidar y pagar el mes de noviembre con el incremento del valor índice aplicado al coeficiente de variación mensual del IPC publicado por INDEC del mes anterior. En tanto que la negociación paritaria continuará el próximo 5 de diciembre.

Además de los Ministros participaron de la reunión: el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; la secretaria de Educación, Mariela Lueje; el secretario Administrativo Financiero, Luis Reynoso; el director de Educación Secundaria Orientada y Artística, Abel Farías; el director de Recursos Humanos, Sergio Castro; la jefa de Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Vanesa Mestre; y los asesores Jurídicos del Ministerio de Educación, Martin Recabarren, Adriana Aguirre y Gabriel González.

En tanto que por la parte gremial; de UDAP asisten la secretaria General, Patricia Quiroga; el asesor Legal, Daniel Persichella; la secretaria de Prensa, Veronica Jofré; y el asesor Técnico, Walter Rios. Por AMET, lo hacen el secretario General, Daniel Quiroga; y el secretario Adjunto, Adrian Ruiz.

Por su parte, de UDA asisten la secretaria General, Karina Navarro; la secretaria Adjunta, Elena Hierrezuelo; la secretaria de Organización, Maria Eugenia Riera; y los asesores Legales, Roberto Correa Esbry y Guillermo Meritello.