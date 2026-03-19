Paritaria docente: los gremios no aceptaron la propuesta integral de Gobierno

En una nueva reunión paritaria llevada a cabo este miércoles 18 de marzo, entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET, los representantes sindicales decidieron no aceptar la última propuesta ofrecida por el Ejecutivo, pese a que UDAP tenía mandato de sus delegados de aprobar la propuesta con algunas consideraciones que fueron incluidas en la última mesa paritaria del día de la fecha. Y con el caso de AMET, que originariamente había expresado en sus redes sociales la aprobación de la oferta.

El Gobierno propuso una oferta integral que consistía en diez puntos al ítem A01, seis puntos al ítem E60; 5% a los radios 4, 5, 6 y 7 y un complemento salarial de $100.000 a partir del mes de marzo, destinado a los cargos de menores ingresos. Además, con un incremento en el valor índice del 10%, hasta el mes de junio de 2026 con una cláusula de revisión, de acuerdo a la situación económica y fiscal de la provincia, y al Índice de Precios al Consumidor. Adicionalmente, un bono de $120.000 para el mes de abril.