Parte de rutas 01/06/2026
La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) informa el estado de las rutas provinciales. Asimismo, recomienda circular siempre con precaución en zona de badenes, a baja velocidad por la posibilidad de material de arrastre y ante la presencia de equipos trabajando.
Sarmiento
Estado general: Transitable con precaución.
- RP 341: Calle Carpino, tramo desde RP 268 hasta RN 40 (Circuito Fiorito). Equipos trabajando.
- RP 318: Tramo desde RN 153 hasta RP 351 Retamito. Equipos trabajando.
Calingasta
Estado general: Transitable con precaución.
- RP 406: Alto Calingasta. Equipos trabajando.
Jáchal
Estado general: Transitable con precaución.
- RP 492: Calle Martín Fierro. Equipos trabajando.
- RP 486: Calle Varas. Equipos trabajando.
Valle Fértil
Estado general: Transitable con precaución.
- RP 510: Tramo Quimilo – Aguas Cercadas. Equipos trabajando.
- RP 507: Los Valencianos. Equipos trabajando.
- RP 519: Tramo entre RP 507 y RP 510 (Usno). Equipos trabajando.
- RP 510: Tramo Usno – Los Baldecitos. Equipos trabajando.
- Camino a Sierras de Chávez y Elizondo. Equipos trabajando.
Iglesia
Estado general: Transitable con precaución.
- RP 436: Tramo La Ciénega – Las Crucecitas. Equipos trabajando.
- RP 405: Tramo Rodeo – Tudcum. Equipos trabajando.
- RP 430: Tramo Angualasto – Parque Nacional San Guillermo. Equipos trabajando.
Pocito
Estado general: Transitable con precaución.
- RP 283: Tramo RP 5 (calle Alfonso XIII) hasta RN 40. Equipos trabajando.
25 de Mayo
Estado general: Transitable con precaución.
- RP 262: Calle Enfermera Medina. Equipos trabajando.
Caucete
Estado general: Transitable con precaución.
- RP 270: Tramo calle Colón – calle Oviedo. Equipos trabajando.