Parte de rutas 01/06/2026

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) informa el estado de las rutas provinciales. Asimismo, recomienda circular siempre con precaución en zona de badenes, a baja velocidad por la posibilidad de material de arrastre y ante la presencia de equipos trabajando.

Sarmiento

Estado general: Transitable con precaución.

RP 341: Calle Carpino, tramo desde RP 268 hasta RN 40 (Circuito Fiorito). Equipos trabajando.

Calle Carpino, tramo desde RP 268 hasta RN 40 (Circuito Fiorito). Equipos trabajando. RP 318: Tramo desde RN 153 hasta RP 351 Retamito. Equipos trabajando.

Calingasta

Estado general: Transitable con precaución.

RP 406: Alto Calingasta. Equipos trabajando.

Jáchal

Estado general: Transitable con precaución.

RP 492: Calle Martín Fierro. Equipos trabajando.

Calle Martín Fierro. Equipos trabajando. RP 486: Calle Varas. Equipos trabajando.

Valle Fértil

Estado general: Transitable con precaución.

RP 510: Tramo Quimilo – Aguas Cercadas. Equipos trabajando.

Tramo Quimilo – Aguas Cercadas. Equipos trabajando. RP 507: Los Valencianos. Equipos trabajando.

Los Valencianos. Equipos trabajando. RP 519: Tramo entre RP 507 y RP 510 (Usno). Equipos trabajando.

Tramo entre RP 507 y RP 510 (Usno). Equipos trabajando. RP 510: Tramo Usno – Los Baldecitos. Equipos trabajando.

Tramo Usno – Los Baldecitos. Equipos trabajando. Camino a Sierras de Chávez y Elizondo. Equipos trabajando.

Iglesia

Estado general: Transitable con precaución.

RP 436: Tramo La Ciénega – Las Crucecitas. Equipos trabajando.

Tramo La Ciénega – Las Crucecitas. Equipos trabajando. RP 405: Tramo Rodeo – Tudcum. Equipos trabajando.

Tramo Rodeo – Tudcum. Equipos trabajando. RP 430: Tramo Angualasto – Parque Nacional San Guillermo. Equipos trabajando.

Pocito

Estado general: Transitable con precaución.

RP 283: Tramo RP 5 (calle Alfonso XIII) hasta RN 40. Equipos trabajando.

25 de Mayo

Estado general: Transitable con precaución.

RP 262: Calle Enfermera Medina. Equipos trabajando.

Caucete

Estado general: Transitable con precaución.

RP 270: Tramo calle Colón – calle Oviedo. Equipos trabajando.