Parte de rutas 02/06/2026

EDITOR 2 de junio de 2026
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La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) informa el estado de las rutas provinciales. Asimismo, recomienda circular siempre con precaución en zona de badenes, a baja velocidad por la posibilidad de material de arrastre y ante la presencia de equipos trabajando.

Sarmiento
Estado general: Transitable con precaución.

  • RP 341: Calle Carpino, tramo desde RP 268 hasta RN 40 (Circuito Fiorito). Equipos trabajando.
  • RP 318: Tramo desde RN 153 (Cañada Honda) hasta RP 351 (Retamito). Equipos trabajando.

Iglesia
Estado general: Transitable con precaución.

  • RP 436: Tramo Villa Iglesia – Puntas Negras. Equipos trabajando.
  • RP 436: Tramo Gualilán – El Colorado. Equipos trabajando.
  • RP 436: Tramo Baños de Talacasto – Derivador RP 414. Equipos trabajando.
  • RP 405: Tramo Tudcum – Rodeo. Equipos trabajando.
  • RP 407: Colangüil. Equipos trabajando.
  • RP 430: Tramo Angualasto – Parque Nacional San Guillermo. Equipos trabajando.

Jáchal
Estado general: Transitable con precaución.

  • RP 492: Calle Martín Fierro. Equipos trabajando.
  • RP 447: San Martín. Equipos trabajando.
  • RP 456: Huerta de Huachi. Equipos trabajando.
  • RP 495: Patricio López del Campo. Equipos trabajando.

Valle Fértil
Estado general: Transitable con precaución.

  • RP 510: Tramo Agua Cercada – Las Tumanas. Equipos trabajando.
  • RP 507: Los Valencianos. Equipos trabajando.
  • RP 510: Tramo Usno – Los Baldecitos. Equipos trabajando.
  • RP 523: Tramo Villa San Agustín – La Majadita. Equipos trabajando.
  • Camino a Sierras de Chávez y Elizondo. Transitable con precaución.

Pocito
Estado general: una vía intransitable.

  • RP 159: Calle 6, intersección con RP 64 (calle Chacabuco al oeste). INTRANSITABLE por hundimiento de losa en el puente.
  • Desvío por calle Chacabuco para retomar la circulación.

25 de Mayo
Estado general: Transitable con precaución.

  • RP 262: Calle Enfermera Medina. Equipos trabajando.

Caucete
Estado general: Transitable con precaución.

  • RP 270: Tramo calle Colón – calle Oviedo. Equipos trabajando.

Calingasta
Estado general: Transitable con precaución.

  • RP 414: Tramo desde el derivador Calingasta–Iglesia hasta la Virgen de Andacollo. Equipos trabajando.

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