Parte de rutas 02/06/2026

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) informa el estado de las rutas provinciales. Asimismo, recomienda circular siempre con precaución en zona de badenes, a baja velocidad por la posibilidad de material de arrastre y ante la presencia de equipos trabajando.

Sarmiento

Estado general: Transitable con precaución.

RP 341: Calle Carpino, tramo desde RP 268 hasta RN 40 (Circuito Fiorito). Equipos trabajando.

Calle Carpino, tramo desde RP 268 hasta RN 40 (Circuito Fiorito). Equipos trabajando. RP 318: Tramo desde RN 153 (Cañada Honda) hasta RP 351 (Retamito). Equipos trabajando.

Iglesia

Estado general: Transitable con precaución.

RP 436: Tramo Villa Iglesia – Puntas Negras. Equipos trabajando.

Tramo Villa Iglesia – Puntas Negras. Equipos trabajando. RP 436: Tramo Gualilán – El Colorado. Equipos trabajando.

Tramo Gualilán – El Colorado. Equipos trabajando. RP 436: Tramo Baños de Talacasto – Derivador RP 414. Equipos trabajando.

Tramo Baños de Talacasto – Derivador RP 414. Equipos trabajando. RP 405: Tramo Tudcum – Rodeo. Equipos trabajando.

Tramo Tudcum – Rodeo. Equipos trabajando. RP 407: Colangüil. Equipos trabajando.

Colangüil. Equipos trabajando. RP 430: Tramo Angualasto – Parque Nacional San Guillermo. Equipos trabajando.

Jáchal

Estado general: Transitable con precaución.

RP 492: Calle Martín Fierro. Equipos trabajando.

Calle Martín Fierro. Equipos trabajando. RP 447: San Martín. Equipos trabajando.

San Martín. Equipos trabajando. RP 456: Huerta de Huachi. Equipos trabajando.

Huerta de Huachi. Equipos trabajando. RP 495: Patricio López del Campo. Equipos trabajando.

Valle Fértil

Estado general: Transitable con precaución.

RP 510: Tramo Agua Cercada – Las Tumanas. Equipos trabajando.

Tramo Agua Cercada – Las Tumanas. Equipos trabajando. RP 507: Los Valencianos. Equipos trabajando.

Los Valencianos. Equipos trabajando. RP 510: Tramo Usno – Los Baldecitos. Equipos trabajando.

Tramo Usno – Los Baldecitos. Equipos trabajando. RP 523: Tramo Villa San Agustín – La Majadita. Equipos trabajando.

Tramo Villa San Agustín – La Majadita. Equipos trabajando. Camino a Sierras de Chávez y Elizondo. Transitable con precaución.

Pocito

Estado general: una vía intransitable.

RP 159: Calle 6, intersección con RP 64 (calle Chacabuco al oeste). INTRANSITABLE por hundimiento de losa en el puente.

Calle 6, intersección con RP 64 (calle Chacabuco al oeste). por hundimiento de losa en el puente. Desvío por calle Chacabuco para retomar la circulación.

25 de Mayo

Estado general: Transitable con precaución.

RP 262: Calle Enfermera Medina. Equipos trabajando.

Caucete

Estado general: Transitable con precaución.

RP 270: Tramo calle Colón – calle Oviedo. Equipos trabajando.

Calingasta

Estado general: Transitable con precaución.

RP 414: Tramo desde el derivador Calingasta–Iglesia hasta la Virgen de Andacollo. Equipos trabajando.