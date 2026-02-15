Parte de Rutas Nacionales

Vialidad Nacional informa que personal de la División Conservación – Zona Norte se encuentra realizando importantes tareas de mantenimiento sobre la Ruta Nacional N° 40 Norte, en el tramo Huaco – límite con la provincia de La Rioja.

Se trata de una ruta estratégica para el turismo y la actividad minera, fundamental para el desarrollo productivo regional. Cabe destacar que este sector concentra la mayor cantidad de badenes por kilómetro dentro de la provincia de San Juan, lo que requiere un monitoreo y mantenimiento permanente, especialmente en temporada de lluvias.

🔧 Trabajos en ejecución

El operativo desplegado incluye:

Limpieza de calzada

Relleno de erosiones

Perfilado de banquinas

Perfilado y mantenimiento de calzada

Las tareas se ejecutan con equipos propios y fondos propios de la repartición, reafirmando el compromiso permanente del organismo con la seguridad vial y la conectividad regional.

Asimismo, se mantiene una guardia permanente en la zona, debido a que es un sector históricamente afectado por lluvias y crecientes.

⚠️ Recomendaciones a los usuarios

Se solicita a la población:

Circular con máxima precaución

Reducir la velocidad en zonas de badenes

Evitar transitar en horario nocturno

Respetar estrictamente la señalización vial

La prevención y la planificación del viaje son fundamentales para evitar incidentes.

