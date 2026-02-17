Pasos para registrar la tarjeta SUBE online y acceder a sus beneficios

EL REPORTERO 17 de febrero de 2026
SUBE muy bien

A través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, el Ministerio de Gobierno detalla la forma para realizar el trámite.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, informó la metodología para registrar la tarjeta SUBE y aprovechar al máximo sus beneficios, garantizando seguridad para cada usuario. Este procedimiento permite proteger el saldo ante pérdida o robo, consultar movimientos y acceder a las tarifas sociales vigentes.

  • Sitio Web: Se realiza en la página oficial de SUBE consignando los datos personales y apoyando la tarjeta en una Terminal Automática o celular con tecnología NFC y la app SUBE.
  • App SUBE: Disponible para Android 6 o superior, permite asociar la tarjeta de forma personalizada validando la identidad con el código de barras del DNI.

Gestiones adicionales

En los Centros de Atención de la Secretaría de Tránsito y Transporte, además del registro, los ciudadanos pueden realizar denuncias por sobreprecios o cobros indebidos en puntos de venta y recarga, así como consultar saldos en las Terminales Automáticas.

