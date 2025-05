Pearl Shangkuan  en San Juan

Estamos felices de anunciar la presencia de la Dra. Pearl Shangkuan por primera vez en SAN JUAN CANTA Concurso y Festival Internacional de Coros. Es una presencia largamente esperada , así lo expresó Elina Mayorga. Directora del Coro Arturo Beruti de San Juan.

Será Jurado y a la vez liderará una muy interesante Mesa Redonda: «Adentrándose en la mente de un director coral” incluyendo reflexiones acerca de perspectivas sobre la dirección, el estudio de partituras, la pedagogía coral, la planificación de ensayos y más.

Participarán como integrantes del panel distinguidas personalidades de la comunidad coral internacional como el Dr T.J. Harper , Maestro Ricardo Portillo y Dr. Paul D Head.

Agradecemos el valioso apoyo de Perform International

Imperdible!!

We are happy to announce Dr. Pearl Shangkuan’s presence at the SAN JUAN CANTA International Choir Competition and Festival for the first time. This is a long-awaited appearance

She will be a judge and will also lead a very interesting roundtable discussion: «Getting Inside the Mind of a Choral Conductor,» including reflections on perspectives on conducting, score study, choral pedagogy, rehearsal planning, and more.

Distinguished figures from the international choral community, such as Dr. T.J. Harper, Maestro Ricardo Portillo, and Dr. Paul D. Head, will participate as panel members.

We are grateful for the valuable support of Perform International.

Don’t miss it!