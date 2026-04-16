Pedido puesta en valor «Paraje Difunta Correa»

Al Presidente del Concejo Deliberante

Sr. Franco Buffagni

S. .D

Caucete, San Juan Abril del 2026



Quienes suscriben Concejales del Bloque Cambia San Juan, Emanuel Castro y Ramiro Fernández tienen el agrado de dirigirse usted y a los demás concejales con el motivo de solicitar que sea incorporado en orden del día de la sesión ordinaria del próximo jueves el siguiente Proyecto de Comunicación que se menciona:

Reconocimiento y acompañamiento, a la puesta en valor del Paraje Difunta Correa.

El mismo proyecto se adjunta y forma parte a la presente nota para su tratamiento. Sin más que decir, lo saludamos atte.

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Las obras de infraestructura, puesta en valor y ordenamiento integral ejecutadas por el Gobierno de la Provincia de San Juan en el Paraje Difunta Correa, ubicado en Vallecito, departamento Caucete; y CONSIDERANDО:

Que el Paraje Difunta Correa constituye uno de los centros de fe У peregrinación más importantes de la República Argentina, siendo un símbolo cultural, religioso y turístico de profunda identidad para el pueblo sanjuanino y, en

particular, para la comunidad caucetera; Que durante años dicho espacio ha recibido una masiva afluencia de

visitantes, peregrinos y turistas, lo que hacía necesaria una intervención integral que garantizara condiciones adecuadas de infraestructura, servicios y organización del predio;

Que en ese sentido, el Gobierno de la Provincia ha llevado adelante un proceso de transformación y jerarquización del lugar, mediante la ejecución de diversas obras que han permitido ordenar su crecimiento, mejorar la experiencia de los visitantes y fortalecer su perfil turístico y cultural;

Que entre las principales intervenciones se destacan la construcción de un escenario, la jerarquización del ingreso al paraje y la creación de espacios para actividades culturales y organizadas;

Qué asimismo, se ha avanzado en la construcción de un parador para transportistas, actualmente en proceso, el cual contará con servicios esenciales, dando respuesta a una demanda histórica;

Que se ha concretado la ejecución de un estacionamiento vehicular formal, permitiendo ordenar la circulación, mejorar la seguridad, e incorporando veredas en todo el circuito peatonal y señalización adecuada, representando un avance en

accesibilidad y seguridad vial;

Qué asimismo, se ha llevado adelante la pavimentación total de calles principales e internas del paraje, mejorando la conectividad y la integración de los sectores:

Que la remodelación integral de los sectores gastronómico y comercial ha permitido mejorar la accesibilidad, la circulación y las condiciones de trabajo;

Que la refuncionalización y ampliación de sanitarios representa un avance sustancial en la calidad de los servicios brindados a peregrinos y visitantes;

Que dichas obras representan una respuesta concreta a una deuda histórica, que durante anteriores períodos de gobiernos provinciales no fue abordada con la profundidad necesaria, a pesar de la importancia estratégica del paraje;

Que todas estas intervenciones significan una revalorización del patrimonio cultural, social y turístico de la región;

Que resulta oportuno destacar además la obra de agua potable en la localidad de Vallecito, oportunamente inaugurada, la cual ha significado una mejora sustancial en la calidad de vida de sus habitantes y en el desarrollo del lugar;

Que las obras ejecutadas han sido ampliamente valoradas por la comunidad, reflejando el reconocimiento de los vecinos de Caucete;

Que las acciones llevadas adelante evidencian una clara decisión política de poner en valor espacios emblemáticos, promoviendo el desarrollo local y el bienestar de la comunidad;

Que es deber de este Honorable Concejo Deliberante reconocer y acompañar institucionalmente aquellas iniciativas que contribuyen al crecimiento del departamento;

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CAUCETE SANCIONA CON FUERZA DE COMUNICACIÓN

ARTÍCULO 1º.- Exprésase el reconocimiento y acompañamiento de este Honorable Concejo Deliberante al Señor Gobernador de la Provincia, Marcelo Orrego, por las obras de puesta en valor, ordenamiento e infraestructura realizadas en el Paraje Difunta Correa.

ARTÍCULO 2°.- Destácase el impacto positivo de las intervenciones realizadas, las cuales han permitido mejorar la experiencia de los visitantes, fortalecer el perfil turístico y cultural y optimizar la organización del predio.

ARTÍCULO 3°.- Reconócese especialmente la obra de provisión de agua potable en la localidad de Vallecito, la cual ha significado una mejora sustancial en la calidad de vida de sus habitantes y un avance fundamental para el desarrollo del lugar.

ARTÍCULO 4°.- Exprésase el reconocimiento de la comunidad caucetera, destacando el impacto positivo en el desarrollo local y la valorización de un sitio emblemático del departamento y de la provincia.

ARTÍCULO 5°.- Remítase copia de la presente al Poder Ejecutivo Provincial.

Ramiro Fernández Farrán

SECRETARIO LEGISLATIVO

CONCEJO DELIBERANTE

MUNICIPALIDAD DE CAUCETE



Erick Emanuel Castro

CONCEJAL

CONCEJO DELIBERANTE

MUNICIPALIDAD DE CAUCETE