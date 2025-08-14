Policía salvó la vida de un bebé de un mes

En una situación de extrema urgencia a las 00:30 horas, Jonathan Perez, de 34 años, se presentó en sede policial con su hijo de un mes de vida que había dejado de respirar, aparentemente ahogado. La rápida intervención de la Agente Luana Sarmiento fue crucial para salvar la vida del bebé.

La agente realizó maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) logrando que el bebé volviera a respirar por sus propios medios. Posteriormente, el menor fue trasladado a la clínica CIMYN para recibir atención médica especializada.

Según los informes, el bebé se encuentra fuera de peligro tras la intervención oportuna de la Agente Sarmiento.