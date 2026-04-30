Desde el Sindicato de Empleados de Comercio de San Juan expresaron preocupación ante la situación de desfinanciamiento que atraviesa el sistema de obras sociales, particularmente en relación a los monotributistas afiliados.

En el Audio escuchamos a la Secretaria Gral del SEC Mirna Moral.

La Secretaria General del gremio y delegada de OSECAC en la provincia, Mirna Moral, explicó que actualmente existe un fuerte desfasaje entre los aportes que realizan los monotributistas y el costo real de las prestaciones médicas.

“Hoy un monotributista aporta alrededor de $22.000 mensuales, mientras que el costo de la cobertura supera los $100.000 por persona y puede alcanzar hasta $170.000 en adultos mayores”, señaló.

En ese marco, desde la conducción sindical aclararon que no se trata de excluir a los afiliados, sino de visibilizar una problemática estructural que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema.

Asimismo, indicaron que a nivel nacional se están evaluando alternativas como la actualización de los aportes o la revisión del esquema vigente de financiamiento del monotributo en materia de salud.

“Lo que buscamos es garantizar que todos los trabajadores sigan teniendo acceso a la salud, pero con un sistema que sea sostenible en el tiempo”, remarcó Moral.

Finalmente, desde el gremio reafirmaron su compromiso de acompañar las gestiones necesarias ante las autoridades para encontrar soluciones que resguarden tanto a los afiliados como al sistema sanitario en su conjunto.