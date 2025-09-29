Presentaron el proyecto “San Juan por Sanjuaninos: Contanos tu Historia”

El vicegobernador Fabián Martín encabezó el acto de lanzamiento del programa “San Juan por Sanjuaninos: Contanos tu Historia”, una iniciativa impulsada por la Cámara de Diputados de la provincia, a través del Fondo Editorial, cuyo objetivo es rescatar, documentar y visibilizar la historia de las instituciones sociales sanjuaninas, con el fin de aportar a la construcción de una memoria colectiva.

La ceremonia se llevó a cabo en el Club Colón Juniors y contó con la participación de los diputados Federico Rizo y Mónica González, entre otras autoridades.

Este proyecto busca poner en valor las experiencias, luchas, logros y anhelos de aquellas organizaciones —muchas veces fundadas por los propios vecinos— que han sido clave en el desarrollo y la identidad de San Juan.

A través de esta propuesta, la Legislatura reafirma su rol de inserción en la comunidad, proponiéndose recoger y preservar la memoria histórica de estas instituciones para que las futuras generaciones puedan conocer y valorar el legado de quienes, con esfuerzo y compromiso, forjaron el entramado social y cultural que hoy forma parte esencial de la provincia.

Los valores que este proyecto promueve son fundamentales para el fortalecimiento de una sociedad solidaria y cohesionada. Se destacan, principalmente, la solidaridad, el sentido de pertenencia y el trabajo colectivo, expresados en la creación y sostenimiento de espacios recreativos, asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales (ONGs), que conforman los pilares del tejido social sanjuanino.

El proyecto se desarrollará mediante visitas a distintas instituciones, donde se recopilarán testimonios orales, fotografías, entrevistas y otros materiales significativos que den cuenta del paso del tiempo y de los logros alcanzados. Todo este material será plasmado en un libro que reflejará las historias recopiladas, permitiendo que todos los sanjuaninos puedan mirarse en él y reconocer el valor del trabajo comunitario.

Este trabajo abarcará los 19 departamentos de la provincia, constituyéndose en un verdadero recorrido donde pasado, presente y futuro se dan la mano. Así, se busca que cada rincón de San Juan esté representado y que cada voz sanjuanina sea escuchada.