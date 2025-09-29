Presentaron el proyecto “San Juan por Sanjuaninos: Contanos tu Historia”

EL REPORTERO 29 de septiembre de 2025
proyecto 1

El vicegobernador Fabián Martín encabezó el acto de lanzamiento del programa “San Juan por Sanjuaninos: Contanos tu Historia”, una iniciativa impulsada por la Cámara de Diputados de la provincia, a través del Fondo Editorial, cuyo objetivo es rescatar, documentar y visibilizar la historia de las instituciones sociales sanjuaninas, con el fin de aportar a la construcción de una memoria colectiva.

La ceremonia se llevó a cabo en el Club Colón Juniors y contó con la participación de los diputados Federico Rizo y Mónica González, entre otras autoridades.

Este proyecto busca poner en valor las experiencias, luchas, logros y anhelos de aquellas organizaciones —muchas veces fundadas por los propios vecinos— que han sido clave en el desarrollo y la identidad de San Juan.

A través de esta propuesta, la Legislatura reafirma su rol de inserción en la comunidad, proponiéndose recoger y preservar la memoria histórica de estas instituciones para que las futuras generaciones puedan conocer y valorar el legado de quienes, con esfuerzo y compromiso, forjaron el entramado social y cultural que hoy forma parte esencial de la provincia.

Los valores que este proyecto promueve son fundamentales para el fortalecimiento de una sociedad solidaria y cohesionada. Se destacan, principalmente, la solidaridad, el sentido de pertenencia y el trabajo colectivo, expresados en la creación y sostenimiento de espacios recreativos, asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales (ONGs), que conforman los pilares del tejido social sanjuanino.

El proyecto se desarrollará mediante visitas a distintas instituciones, donde se recopilarán testimonios orales, fotografías, entrevistas y otros materiales significativos que den cuenta del paso del tiempo y de los logros alcanzados. Todo este material será plasmado en un libro que reflejará las historias recopiladas, permitiendo que todos los sanjuaninos puedan mirarse en él y reconocer el valor del trabajo comunitario.

Este trabajo abarcará los 19 departamentos de la provincia, constituyéndose en un verdadero recorrido donde pasado, presente y futuro se dan la mano. Así, se busca que cada rincón de San Juan esté representado y que cada voz sanjuanina sea escuchada.

Más historias

martin bomberos

El vicegobernador Fabián Martín visitó la sede de Bomberos Voluntarios de Chimbas

EL REPORTERO 29 de septiembre de 2025
jubileo

Reflexión y fe en el Jubileo del Empleado Público

EL REPORTERO 29 de septiembre de 2025
educacion corte

La educación como prioridad: inauguraron obras en la Escuela Paulo VI de Sarmiento

EL REPORTERO 29 de septiembre de 2025