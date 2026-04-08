Programa de Entrenamiento e Inserción Laboral “Trabajando Sueños”

EL REPORTERO 8 de abril de 2026
Martin sueños

Con la participación del vicegobernador Fabián Martín y el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, se llevó a cabo la presentación del Programa de Entrenamiento e Inserción Laboral “Trabajando Sueños”, una iniciativa orientada a promover la inclusión social y generar nuevas oportunidades de desarrollo para la comunidad.

La propuesta tiene como objetivo brindar herramientas concretas que favorezcan la capacitación, el crecimiento personal y el acceso a un empleo digno, fortaleciendo así los procesos de inserción laboral.

En este sentido, el titular del Poder Legislativo destacó la importancia de acompañar este tipo de políticas que impulsan la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de las personas. 

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi

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