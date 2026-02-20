Propuesta para ésta noche de Viernes

EL REPORTERO 20 de febrero de 2026
viernes 20 2

En Lo de JUAN, Nos encontramos para Compartir Exquisitos Platos y Mucha Música 🎤🎶
📲Hacé tu Reserva al 264 5 727 510
📍 José Dolores 631 (éste) Rawson a 2 cuadras de la Gruta de Fátima

Oscar Giménez

¡Te invita!

