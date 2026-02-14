La Dirección General de Rentas de San Juan extendió las fechas de vencimiento del tributo e informó los descuentos vigentes para quienes abonen en término y utilicen modalidades digitales.

La Dirección General de Rentas de San Juan informó que se ha dispuesto la prórroga del vencimiento del Impuesto Inmobiliario 2026, con el objetivo de brindar mayores facilidades a los contribuyentes y promover el cumplimiento en tiempo y forma de sus obligaciones fiscales.

En este marco, se establecieron las siguientes nuevas fechas de vencimiento:

Pago Único Anual 2026: 18 de febrero de 2026.

18 de febrero de 2026. Primera (1°) Cuota Semestral 2026: 19 de febrero de 2026.

19 de febrero de 2026. Primera (1°) Cuota Mensual 2026: 20 de febrero de 2026.

Desde el organismo se recordó que el pago puntual del impuesto permite acceder a una serie de beneficios económicos acumulables, diseñados para incentivar el cumplimiento y acompañar a los contribuyentes.

Los descuentos vigentes son los siguientes:

15% de descuento para quienes opten por el pago anual del impuesto.

5% de descuento para quienes elijan el pago semestral.

10% de descuento para pagos realizados de manera online a través de la web oficial de Rentas.

10% de descuento para quienes adhieran al débito automático o descuento de haberes.

15% de descuento adicional para contribuyentes que se encuentren al día con sus obligaciones fiscales hasta el 31 de diciembre de 2025.

En este marco, se informa que el Impuesto Inmobiliario podrá cancelarse en 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco San Juan. Se podrá abonar el pago anual y semestral bajo esta modalidad.

Los pagos con tarjeta de crédito pueden gestionarse únicamente a través del sitio web oficial de RENTAS (hacer click), accediendo con la Clave de Ciudadano Digital (CIDI). Asimismo, quienes prefieran atención presencial pueden dirigirse a las oficinas del organismo, ubicadas en la planta baja del Centro Cívico, de lunes a viernes en el horario de 7:30 a 14:45 horas.

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda destaca que estas medidas buscan facilitar el acceso a modalidades de pago más ágiles, promover el uso de herramientas digitales y fortalecer una cultura tributaria basada en la responsabilidad y el cumplimiento.