Prorrogan la vigencia de los pases de colectivo vencidos para personas con discapacidad

EL REPORTERO 1 de agosto de 2026
Atencion

Hasta el 31 de diciembre próximo se podrá viajar en el transporte público, a través de la Red Tulum, aunque la parte inferior del Certificado Único de Discapacidad (CUD) haya vencido en el 2025 y 2026.

En un trabajo interministerial entre la Dirección de Personas con Discapacidad -dependiente del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano- y la Secretaría de Tránsito y Transporte y la Dirección de Red Tulum -del Ministerio de Gobierno- se determinó extender la vigencia de los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD), cuya parte inferior es válido como pase libre del transporte público de pasajeros para personas con discapacidad y que hayan vencido durante los períodos 2025-2026. En este caso, la prórroga para el acceso a todas las líneas de colectivo de corta distancia, a través de la Red Tulum, es hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive.

La medida busca garantizar el derecho constitucional a la movilidad y el acceso al transporte público de pasajeros para las personas con discapacidad, sin interrupciones ni la necesidad de realizar otro trámite alternativo y en igualdad de condiciones.

Según la ley provincial 814 A, en su artículo 22, inciso 10 (D), las personas con discapacidad, en protección a sus derechos, tienen la posibilidad de viajar en forma gratuita en el transporte público de pasajeros, inclusive con un acompañante -según lo amerite cada caso, lo que debe estar especificado en el CUD-. El beneficio de la gratuidad es de uso personal e intransferible, y asegura que las personas con discapacidad, de todas las edades, accedan al traslado hacia el destino que necesiten, es decir, no sólo médico y asistencial, educativo o laboral, inclusive recreativo y social.

La última prórroga había sido hasta el 31 de julio y ahora se extiende la validez de esta documentación clave por un período de 5 meses más, para permitir a las personas con discapacidad cumplimentar los requisitos para poder actualizar sus certificaciones. Para ello, pueden recabar la información necesaria en la web de la Dirección de Personas con Discapacidad (web) e inclusive obtener las planillas a completar por el médico de cabecera, exigido en la entrevista presencial con los profesionales de las Juntas Evaluadoras.

Más historias

fallecidos helicoptero

El gobernador de San Juan Marcelo Orrego en su cuenta de X expresó palabras de agradecimiento para los funcionarios que perdieron la vida en la tragedia aérea

EL REPORTERO 1 de agosto de 2026
garrafa sola

Garrafa Hogar comienza agosto con operativos en cinco departamentos

EL REPORTERO 1 de agosto de 2026
viento zonda 2026

Alerta meteorológica – Viento Zonda

EL REPORTERO 30 de julio de 2026