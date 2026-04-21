Prueban la eficacia de una vacuna de ARN mensajero en pacientes con cáncer de páncreas: qué revela un ensayo

Un estudio de fase 1 mostró resultados alentadores que aún deben validarse.

Una vacuna experimental basada en ARNm muestra resultados alentadores en pacientes con cáncer de páncreas, uno de los tumores más mortales y de peor pronóstico. Los primeros resultados de un ensayo clínico de fase 1, liderado por el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, indican que el 87,5% de quienes respondieron a la vacuna continúan vivos hasta seis años después del tratamiento, una cifra muy superior al 13% de supervivencia a cinco años habitualmente registrada para este cáncer, según datos de la Sociedad Americana del Cáncer.

El ensayo clínico, en el que participaron 16 pacientes sometidos previamente a cirugía e inmunoterapia, probó la vacuna personalizada autogene cevumeran. En ocho de estos pacientes, la respuesta inmunitaria fue significativa, con una supervivencia a largo plazo que supera ampliamente los registros históricos para este tipo de tumor.

A partir de los resultados positivos en el estudio de fase 1, Genentech y BioNTech han iniciado un ensayo de fase 2 en centros internacionales, incluido el Memorial Sloan Kettering, para validar la eficacia en una cohorte más amplia. El objetivo es profundizar en los mecanismos inmunológicos responsables de la respuesta y optimizar la selección de pacientes.

El doctor Vinod Balachandran, director del Centro Olayan para Vacunas contra el Cáncer en el Memorial Sloan Kettering, presentó los datos más recientes durante la Reunión Anual de la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer (AACR). Entre los pacientes que mostraron una respuesta inmunitaria al tratamiento, siete de ocho seguían vivos entre cuatro y seis años después de la cirugía.

En contraste, solo dos de los ocho pacientes que no respondieron a la vacuna permanecían con vida en el mismo plazo, con una mediana de supervivencia de 3,4 años.

El análisis inmunológico, liderado por el biólogo computacional Benjamin Greenbaum, codirector del OCCV, reveló que la vacuna logró activar linfocitos T citotóxicos y células T colaboradoras, consideradas esenciales para una protección inmunológica sostenida. Estos hallazgos sugieren que entrenar el sistema inmunitario del propio paciente podría transformar el abordaje de tumores resistentes a las terapias convencionales.

El desarrollo de la vacuna personalizada y el impacto en los pacientes

La vacuna autógena cevumeran se elabora de manera individualizada para cada paciente, a partir del análisis genético del tumor tras la cirugía. El proceso, que implica secuenciación de ADN tumoral y fabricación en Alemania, permite identificar hasta 20 mutaciones únicas que pueden instruir al sistema inmunitario para reconocer y destruir las células cancerosas.

Casos como el de Donna Gustafson, primera participante del ensayo en 2019, ilustran el potencial de este enfoque. Donna, diagnosticada a los 66 años, recibió cirugía, quimioterapia e inmunoterapia junto con la vacuna personalizada. “Me explicaron cómo usarían una parte de mi tumor para crear una vacuna, y me pareció increíble”, recuerda. Hoy, a los 72 años, lleva una vida activa y asegura: “No hay límites para lo que puedo hacer, así que para mí ha sido un verdadero milagro”.

Otro ejemplo es el de Donald Sarcone, diagnosticado en 2020. Tras cirugía y tratamiento con la vacuna, hoy, a los 67 años, no muestra señales de recaída y mantiene sus actividades habituales. “Algunos días, olvido lo que viví porque estoy sano y he seguido adelante con mi vida”, afirma Sarcone.

Desafíos del cáncer de páncreas y necesidad de nuevas alternativas

El cáncer de páncreas es la tercera causa de muerte oncológica en Estados Unidos y podría convertirse en la segunda en los próximos años. Menos del 13% de las personas diagnosticadas sobreviven más de cinco años, y solo el 20% de los casos son operables, requisito indispensable para acceder a ensayos clínicos de vacunas.

La ausencia de síntomas tempranos y la falta de programas de detección sistemática dificultan el diagnóstico precoz y el tratamiento efectivo.

Los enfoques tradicionales como la quimioterapia, radioterapia y terapias dirigidas demostraron eficacia limitada, y la tasa de recaída es elevada.

Por este motivo, las vacunas terapéuticas de ARNm buscan erradicar células tumorales residuales y prevenir la reaparición de la enfermedad, un objetivo que hasta ahora no se había conseguido con inmunoterapias convencionales.

Diferencias entre vacunas terapéuticas y preventivas contra el cáncer

A diferencia de las vacunas preventivas, diseñadas para evitar infecciones por patógenos externos, las vacunas terapéuticas contra el cáncer se orientan a detener la progresión o evitar la recurrencia del tumor, enseñando al sistema inmunitario a distinguir y destruir las células malignas.

El desarrollo de estas vacunas se basa en la identificación de neoantígenos, proteínas únicas generadas por las mutaciones del tumor, que permiten al sistema inmunitario reconocer a las células cancerosas como extrañas.

El diseño personalizado es un cambio de paradigma en la oncología, aunque ya hay en marcha investigaciones para vacunas “listas para usar” dirigidas a mutaciones frecuentes como KRAS, presentes en hasta el 90% de los cánceres de páncreas. En un ensayo inicial, aproximadamente el 85% de los participantes desarrolló una respuesta inmunitaria a la proteína KRAS, y se espera que un estudio de fase 2 amplíe la evaluación de eficacia en un grupo mayor.

El Centro Olayan para Vacunas contra el Cáncer ha desarrollado infraestructura propia en Manhattan para la producción de vacunas de ARNm, con el fin de acelerar la investigación y facilitar el acceso a inmunoterapias personalizadas. La comunidad científica resalta la importancia de continuar los ensayos y explorar estrategias combinadas para superar la resistencia tumoral.

Perspectivas y limitaciones de los ensayos actuales

Expertos independientes, como el Dr. William Freed-Pastor del Instituto Oncológico Dana-Farber y el Dr. Robert Vonderheide de la Universidad de Pensilvania, consideran que los datos preliminares son prometedores pero advierten sobre el tamaño reducido de la muestra. Freed-Pastor subraya: “El hallazgo más importante es que las personas que responden a la vacuna viven más tiempo que las que no, pero aún se necesita más investigación”.

El avance en inmunoterapia personalizada y el desarrollo de múltiples estrategias, como las vacunas dirigidas a KRAS, consolidan un nuevo horizonte para el tratamiento de cánceres con mal pronóstico. La combinación de investigación básica, desarrollo clínico y colaboración internacional será clave para transformar el abordaje del cáncer de páncreas y otros tumores difíciles de tratar.

Fuente; Infobae