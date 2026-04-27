Puesta en valor de la Plaza Aberastain: un espacio histórico que vuelve a latir en la Ciudad de San Juan
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan presenta la puesta en valor integral de uno de los espacios públicos más emblemáticos, recuperando su identidad y mejorando sus condiciones de uso para vecinos y visitantes.
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan llevó adelante la reinauguración de la Plaza Aberastain, uno de los espacios públicos más tradicionales, concurridos y representativos de la ciudad. Este lugar, profundamente arraigado en la vida cotidiana de los sanjuaninos, recupera su valor urbano tras una intervención integral que mejora su funcionalidad, seguridad y accesibilidad, respetando su diseño original y su identidad histórica. La obra forma parte de una política sostenida de fortalecimiento del espacio público como ámbito de encuentro, integración social y bienestar ciudadano. La renovación no solo implicó mejoras en infraestructura, sino también una revalorización simbólica del lugar como punto de convivencia para toda la comunidad. Así lo remarcó la intendente de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar:“Seguramente cada uno de ustedes tiene una anécdota en esta plaza, porque fue un lugar de encuentro de generaciones que crecieron y compartieron acá. ¿Quién no pasó por esta histórica Plaza Aberastain? Más que una obra arquitectónica, podemos decir que aquí hay historia, hay cultura y hay encuentros. Por eso, esta puesta en valor no la podemos reducir a una obra de infraestructura: representa una apuesta por la convivencia, por el bienestar ciudadano y por el fortalecimiento del espacio público como ámbito de integración social”.Por su parte, el gobernador Marcelo Orrego expresó:
“Esta plaza no es solo honrar a un hombre como Aberastain, es también honrar a cada una de las personas que habitan esta capital, pensando de manera integral e inclusiva en cada uno de los detalles. Este lugar es un espacio donde nos vamos a poder conectar con la naturaleza y con los vínculos emocionales”.
Entre las mejoras principales ejecutadas en el proyecto se destacaron:
- Pisos renovados: Se realizó la renovación completa de los pisos perimetrales,
reemplazando el solado calcáreo deteriorado por piso granítico “marea gris” de
0,40 x 0,40 m, un material de mayor durabilidad, resistencia y bajo mantenimiento,
que conservó la imagen sobria y elegante del lugar. En las esquinas de la plaza se
respetó y conservó la piedra laja existente, reparando juntas y nivelaciones
necesarias para mantener la continuidad del diseño original.
- Mejoras en la base y preparación del terreno: Se ejecutó una correcta
preparación del suelo, resolviendo los problemas de hundimientos y escurrimientos,
asegurando una base estable que evitó desplazamientos o fracturas futuras,
garantizando mayor seguridad para el tránsito peatonal.
- Nueva iluminación y modernización eléctrica: Se realizó una readecuación
integral de la instalación eléctrica, incluyendo el recambio total del sistema lumínico
y del cableado. Se instalaron nuevas torres helicoidales de iluminación con seis
brazos, logrando una cobertura eficiente del espacio. Además, se incorporaron
luminarias bajas que brindaron mayor seguridad en el recorrido peatonal y
contribuyeron a una iluminación más dirigida, reduciendo la contaminación
lumínica.
- Puesta en valor de muros de piedra existentes: Se restauraron los muros de
piedra presentes dentro de la plaza, incorporando un cabezal con iluminación
integrada, siguiendo la misma línea de diseño aplicada por el municipio en otros
espacios públicos. Esta intervención aportó una terminación más prolija y moderna,
resaltando elementos arquitectónicos característicos y reforzando la seguridad
nocturna.
- Mejoras en kioscos existentes: Se ampliaron y revalorizaron los espacios
destinados a los kioscos, mejorando sus condiciones funcionales y estéticas. Se
incorporó un pergolado liviano y un sector con piso tipo deck, generando mayor
comodidad y orden para los usuarios. Además, se consolidó un espacio equipado
con mesas, bancos y conexión a internet, destinado al descanso y permanencia de
quienes transitaron o desearon disfrutar de la plaza. Este sector fue concebido
como un espacio de uso público y libre, permitiendo que cualquier vecino o
visitante pudiera hacer uso del mismo independientemente de consumir en los
kioscos, fortaleciendo así el carácter inclusivo y comunitario del espacio público.
Esta intervención se realizó sin modificar la estructura original de los kioscos,
integrando los nuevos elementos de forma armónica con el entorno.
- Sector central restaurado y reorganización funcional: Se concretó la
revalorización del sector central de la plaza, restaurándolo para recuperar su
carácter simbólico como espacio de encuentro y favoreciendo una mejor
organización general del conjunto. Se realizó un trabajo de sellado y protección de
los materiales originales, preservando su valor patrimonial.
- Juegos infantiles y espacios recreativos: Se proyectó y ejecutó la ampliación
del sector destinado a juegos infantiles, con delimitación clara, equipamiento
moderno y pisos adecuados, garantizando la seguridad y el disfrute de las
infancias, promoviendo el uso familiar del espacio público.
- Accesibilidad universal: Se construyeron rampas estratégicamente ubicadas
para eliminar barreras arquitectónicas y garantizar un recorrido continuo, seguro y
accesible para personas con movilidad reducida, cochecitos de bebés y adultos
mayores, asegurando una plaza inclusiva para todos los ciudadanos.
- Mejoras integrales en el sistema de riego: Se realizó la renovación completa
del sistema de riego, incorporando mejoras en cisterna, bomba, cañerías,
mangueras y conexiones, garantizando un funcionamiento eficiente y adecuado
para el mantenimiento de los espacios verdes. Estas mejoras optimizaron el
consumo de agua y aseguraron el correcto cuidado de la vegetación existente.
- Renovación total de la fuente y sistema hidráulico: Se ejecutó una
rehabilitación integral de la fuente central, la cual presentaba un sistema obsoleto y
deteriorado. Se realizaron trabajos de pintura general, recambio de cableado,
cañerías, toberas y renovación de la iluminación. Asimismo, se incorporó un
sistema moderno de recirculación de agua con filtrado automatizado, permitiendo
mantener el agua en movimiento continuo, mejorar su calidad, reducir desperdicios
y garantizar un funcionamiento sostenible y eficiente.
- Construcción de muros de contención y mejoras estructurales: Se llevaron
a cabo obras de contención y estabilización en sectores necesarios, mediante la
construcción de muros de contención en veredas con gran desnivel, reforzando la
seguridad y durabilidad del conjunto. Estas intervenciones complementaron la
puesta en valor general del espacio y aseguraron una mayor resistencia frente al
paso del tiempo y el uso constante.
- Puesta en valor del sector del Escudo de la Provincia: Se realizó una
intervención de mejora y restauración en el sector donde se encontró emplazado el
Escudo de la Provincia, reforzando su presencia como elemento representativo y
simbólico dentro del espacio público. Esta puesta en valor preservó su significado
institucional e histórico, mejoró su estado general, su visibilidad y su integración
con el entorno renovado de la plaza.
- Construcción de explanadas de acceso y colocación de cartelería
corpórea por calle Aberastain y calle Caseros: Se ejecutaron nuevas
explanadas de acceso sobre calle Aberastain y calle Caseros, con el objetivo de
mejorar la conectividad peatonal, facilitar el ingreso a la plaza y generar espacios
más amplios y seguros para la circulación. Estas intervenciones permitieron
ordenar los flujos de personas, mejorar la accesibilidad y fortalecer la integración
de la plaza con el entorno urbano inmediato. Además, se incorporó cartelería
corpórea identificatoria, instalando un cartel en cada una de las explanadas,
jerarquizando ambos accesos como puntos representativos y fortaleciendo la
identidad del espacio público.
- Tareas de jardinería y parquización: Se incluyó la plantación de 30 rosas
iceberg, 100 flores y 50 arbustos, junto con trabajos generales como colocación de
chips de corteza, entre otras tareas de mantenimiento y puesta en valor del paisaje.
Asimismo, se incorporaron 10 árboles, entre ellos palos borrachos, jacarandás,
lapachos, ceibo y cina cina, entre otros. Además, se implantaron aproximadamente
2300 m² de panes de césped, con base Bermuda Grass y resiembra de Ray Grass,
garantizando una cobertura vegetal uniforme, resistente y acorde a las condiciones
del espacio.
- WiFi libre y gratuito: Se implemento la conectividad en la plaza, permitiendo
a vecinos y visitantes acceder a internet de manera rápida, segura y continua
dentro del espacio público, gracias a un convenio con la provincia, a través de San
Juan INNOVA, y al programa “Plazas + Conectadas”, por el cual se potenciará el
uso de sectores específicos como áreas de co-working al aire libre, ubicadas en
proximidad a kioscos y zonas de descanso, generando entornos adecuados para la
permanencia y el desarrollo de actividades productivas y educativas. Asimismo, su
implementación priorizará su cercanía con instituciones educativas, favoreciendo
especialmente a estudiantes y docentes que podrán utilizar este recurso como
complemento de sus actividades académicas.
La Plaza Aberastain vuelve a consolidarse como un espacio renovado, accesible y plenamente disfrutable para toda la comunidad, reafirmando su rol como punto de encuentro y símbolo de la vida urbana sanjuanina.