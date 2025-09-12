Quedó inaugurada la renovación integral del ISEF

EL REPORTERO 12 de septiembre de 2025
Martin ISEF

Con un emotivo acto encabezado por el gobernador Marcelo Orrego y el vicegobernador Fabián Martín, se inauguraron las obras de ampliación, refacción y refuncionalización del Instituto Superior de Educación Física.

La actividad contó con la participación del intendente Juan José Orrego, ministros del Ejecutivo; los diputados Carlos Jaime, Rosana Luque, Jorge Ripoll y Gustavo Usin; y demás autoridades que acompañaron a la comunidad educativa en este importante hito para el sistema formativo sanjuanino.

La intervención contempló la construcción de 1.125 metros cuadrados nuevos y la remodelación de 2.225 metros cuadrados existentes, consolidando un espacio de 3.350 m² adaptado a las necesidades actuales de enseñanza.

Entre los avances más importantes, se destacan:

  • Playón polideportivo y aulas abiertas integradas.
  • Espacios académicos reorganizados según las nuevas demandas educativas.
  • Sistema de ventilación cruzada y uso de luz natural.
  • Accesibilidad garantizada y circulación eficiente.
  • Diseño arquitectónico moderno, seguro y sostenible.

Durante su discurso, el vicegobernador Fabián Martín celebró la posibilidad de “inaugurar obras todos los días”, y destacó la decisión política de sostener la obra pública al 100% a pesar de un contexto económico adverso. “Este gobierno no frenó frente a la falta de fondos nacionales, al contrario, siguió adelante con recursos propios, recuperando miles de puestos de trabajo y apostando a la educación”, expresó.

También resaltó el impacto social de otras políticas activadas, como el boleto gratuito para estudiantes y docentes, y la continuidad del programa oncológico provincial: “Esto demuestra que no solo se construyen paredes o aulas. También se sostiene un San Juan solidario, con un gobierno que tiene corazón y que está comprometido con la gente”, concluyó.

El gobernador Marcelo Orrego subrayó el valor simbólico y estratégico de esta obra para el sistema educativo provincial: “Honramos la historia de este instituto que nació en 1982. Esta obra es un homenaje a quienes estuvieron, a quienes están y a quienes vendrán. Apostamos a la educación como motor de cambio, junto con la salud, la seguridad y el empleo”.

La renovación del ISEF es parte del plan de infraestructura educativa que lleva adelante el Gobierno de San Juan, con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades, modernización y bienestar para las comunidades educativas en toda la provincia.

