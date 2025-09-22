¿Quéres emprender, pero no sabés por dónde empezar?
Afianzá tu autonomía e inscribite a Cosas de Mujeres (CDM) de #FundaciónFLOR
🌟Se trata de un espacio para la formación y construcción de redes para comenzar a compartir recursos, consultas y contención con otras mujeres en situaciones similares a la tuya, a fines de generar proyectos futuros.
Inicio: 13 de octubre – miércoles de 14 a 16hs
¡Sumate a la #RedFLOR!
Para más info: programas@flor.org.ar
Para inscribirte: https://forms.office.com/r/Tjjxtbgdd4