Radio Colón celebró sus 95 años acompañando a los sanjuaninos

El vicegobernador Fabián Martín participó del emotivo acto y destacó el rol histórico de la emisora en la identidad sanjuanina.

Radio Colón cumplió 95 años de trayectoria y lo celebró con un acto cargado de emotividad, memoria y visión hacia el futuro. La ceremonia tuvo lugar en su nuevo edificio ubicado en Mitre y General Acha, en Capital, y contó con la presencia del vicegobernador, Fabián Martín, junto al gobernador Marcelo Orrego, el diputado Luis Rueda, autoridades provinciales, exgobernadores y trabajadores de la emisora.

Durante la celebración, se inauguraron oficialmente las modernas instalaciones que incluyen un estudio de streaming y un nuevo cartel luminoso, que simbolizan la transición hacia una era digital sin perder de vista la rica historia de la emisora más antigua del país.

El acto también incluyó una transmisión en vivo con la participación de voces históricas, jingles clásicos intervenidos con tecnología de inteligencia artificial y la actuación de la Banda de Música de la Policía de San Juan. Como símbolo de la historia radial, se descubrió un antiguo micrófono enmarcado, que permanecerá en exhibición.

Con 95 años de vida, Radio Colón reafirma su vínculo con los oyentes a través de AM, FM, plataformas digitales y redes sociales, consolidándose como un ícono de la radiodifusión argentina.