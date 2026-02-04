Rawson: un aprehendido por robo en local de comidas

Un hombre de 20 años, identificado como Guzmán fue detenido en Rawson por tentativa de hurto.

El hecho ocurrió en un local comercial de comidas ubicado en Calle República del Líbano al este de Calle Esmeralda, cuando el detenido ingresó al local y sustrajo un teléfono celular de una mesa del sector recepción.

La dueña del local alertó a la policía, que se encontraba realizando recorridas de prevención en la zona. El detenido fue aprehendido en el interior del Lote Hogar 22, y se encontró el teléfono celular oculto en la vereda, a unos 15 metros del lugar de la aprehensión.

La causa se encuentra a cargo del Ayudante Fiscal Dr. Mariano Teja, y se inició el procedimiento especial de flagrancia.