Recuperación de objetos sustraídos

Este miercoles, siendo las 22:20 horas, personal policial en móvil de Comisaría 37 fue alertado por el Centro de Operaciones Policial sobre un hecho ilícito en el interior del Barrio Pie de Palo.

En el lugar, se entrevistó a una mujer de 22 años de edad, quien manifestó que momentos antes asistió a su domicilio un joven menor de edad, amigo de su ex pareja. Ante un descuido de la denunciante, este sujeto le sustrajo:

UNA GARRAFA DE COLOR NEGRA, DE 15 KG.

01 MÁQUINA DE CORTAR PELO MARCA ORYX con 04 peines y UNA TIJERA COLOR NEGRA con detalles en gris.

En virtud de ello y de acuerdo a tareas investigativas realizadas en el momento, se logró dar con el domicilio del sujeto. Su progenitora, enterada de lo sucedido, hizo entrega de forma voluntaria de la máquina de cortar el pelo y la tijera antes mencionadas.

Interiorizado de la situación, el Juzgado de la Niñez y Adolescencia en turno impartió directivas sobre el hecho mencionado: inicio de actuados y que el efecto sea restituido a la parte damnificada.