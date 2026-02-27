Recuperan antenas robadas: detienen a sospechoso en Capital

La Brigada de Investigaciones Norte logró recuperar 25 antenas VHF-GPS valuadas en USD 2.500 que habían sido robadas a la empresa Minetech S.R.L. en la Ruta Nacional N° 40 y Corrientes, Capital.

Un empleado de la empresa denunció la pérdida de las antenas el 24 de febrero, indicando que se le habían caído de una caja mientras circulaba por la ruta en la movilidad de la empresa. La policía no tardó en actuar y se abocó al esclarecimiento del hecho.

Las investigaciones llevaron a descubrir que las antenas estaban siendo vendidas en Facebook Marketplace por un ciudadano de apellido Lucero. Siguiendo directivas de la Ayudante Fiscal Dr. Ignacio Domínguez, de la UFI de Delitos Contra la Propiedad, se procedió al secuestro de los efectos.

El sospechoso fue notificado de la instrucción de los actuados y las antenas serán devueltas a la empresa Minetech S.R.L. La Brigada de Investigaciones Norte continúa trabajando para determinar si hay otros involucrados en el hecho.