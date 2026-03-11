Recuperan moto robada en Caucete hay detenidos

La Brigada de Investigaciones Este de la Policía de San Juan recuperó una moto Honda Twister 125cc robada en Barrio Las Moritas, Caucete. El rodado fue encontrado abandonado en un campo inculto cerca de Control Forestal, en la ruta a Difunta Correa.

El sospechoso, Noroña (21), fue aprehendido por la policía y se le secuestraron prendas de vestir relacionadas con el ilícito, incluyendo zapatillas Adidas talle 40, campera Adidas color bordo del Club River Plate, camiseta de la selección de España y bermuda de jeans.

La moto robada, fue puesta a disposición de la justicia. La UFI Delitos Contra la Propiedad, a cargo de la Dra. Arredondo Paula y el Ayudante Fiscal Rodrigo Videla, interviene en el caso de Cria. 37°).