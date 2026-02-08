Recuperan motocicleta robada en Rivadavia

La policía recuperó una motocicleta marca Keller modelo Cronos 110cc que había sido robada en el Departamento de Rivadavia.

El hecho ocurrió en la mañana de hoy, cuando el propietario se ausentó de su domicilio en calle Matias Zaballa. Al regresar, se dio cuenta de que la motocicleta había sido sustraída.

La policía fue alertada por personal de motorizada que observó a un sujeto a bordo de la motocicleta sin chapa patente en calle Chacabuco y Tomas Edison. El sospechoso arrojó la moto y emprendió la huida al ver a la policía.

La UFI Delitos contra la Propiedad interviene en la causa, a cargo del Ayte Fiscal Quiroga Mario. La motocicleta fue entregada a su dueño.