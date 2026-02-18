Recuperan motocicleta sustraída en 9 de Julio

EL REPORTERO 18 de febrero de 2026
La Brigada de Investigaciones Este y la Comisaría 11° de 9 de Julio lograron secuestrar una motocicleta en proceso de armado con motor limado, que se presume es la robada el pasado 12 de febrero.

La motocicleta, marca Guerrero, modelo 110cc, había sido sustraída del interior de Finca Las Violetas, en calle Begueri entre Bilbao y Oratorio, Departamento 9 de Julio. El damnificado había radicado la denuncia penal en la Comisaría 11°.

Tras realizar diferentes medidas investigativas, la policía logró secuestrar el cuadro de la motocicleta en un descampado sobre calle Florida, en cercanías del río, y posteriormente, la motocicleta en un domicilio de Loteo Torino.

Un menor de edad está vinculado a la investigación judicial, que continúa a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad, a cargo del Dr. Gálvez Juan Manuel Fiscal. Los elementos secuestrados fueron trasladados a sede de Comisaría 11 de Julio para su posterior pericia.

Fuente: https://vocacionylealtad.policiadesanjuan.gob.ar/recuperan-motocicleta-sustraida-en-9-de-julio/

