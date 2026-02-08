Recuperan teléfono celular robado en Rawson

EL REPORTERO 8 de febrero de 2026
celular robado 3

La policía recuperó un teléfono celular marca Motorola que había sido robado a un hombre de 80 años en el Departamento de Rawson.

El hecho ocurrió en la Villa 17 de Agosto, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta 110 de color negro, sin patente, arrojaron el teléfono al ver a la policía. Los sospechosos se dieron a la fuga, pero el teléfono fue encontrado y reconocido por su dueño, Silverio Francisco Baez.

La UFI Delitos contra la Propiedad interviene en la causa. El ayudante fiscal Quiroga Mario dispuso la apertura de un acta de lo sucedido y la realización de diversas diligencias para esclarecer el hecho. El teléfono fue entregado a su dueño.

