Recupero de celular sustraído

En la fecha, se presentó en sede policial el padre de un menor de 14 años de edad. Denunció que el 13/08/25, siendo las 21:10 horas, se encontraba con otros tres menores, vecinos suyos, sentados en el cordón de la banquina de las calles Alvear y Calle 5, Pocito. Estaban jugando con sus celulares y observaron que dos personas de sexo masculino se detuvieron a bordo de una motocicleta Honda de 150 cc, color gris. Uno de ellos, el acompañante, descendió del rodado, les exhibió un arma de fuego tipo revólver a la altura del pecho y les exigió que entregaran el celular marca Samsung, modelo A10, de color azul. Luego, se dieron a la fuga en la motocicleta.

En sede policial, se encontraba secuestrado el celular marca Samsung de color azul, secuestrado a los detenidos Ibáñez Nahuel, de 23 años, y Rojas Kevin, de 21 años. Este celular no había sido sustraído al damnificado de la Verdulería Joaquina. El padre del menor reconoció el celular marca Samsung como de su propiedad.

Ante ello, se vinculó a los detenidos a esta nueva denuncia por el delito de Robo Agravado, a disposición de la UFI Delitos contra la propiedad. Ahora los detenidos Ibáñez y Rojas deberán enfrentar dos causas por el delito de Robo Agravado con el uso de arma de fuego.