Reflejos de Macondo: abre la 10º temporada del Teatro del Bicentenario

El concierto, inspirado en Cien años de soledad, se presentará el 13 de marzo con doble función en la Sala Principal y formato inmersivo sobre el escenario.

Una experiencia artística única donde música, imagen y atmósfera se entrelazan para dar forma a un acontecimiento excepcional marcará la apertura de la 10º Temporada del Teatro del Bicentenario, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. El viernes 13 de marzo, con doble función a las 19 y 22 h, “Reflejos de Macondo” transformará la Sala Principal en un espacio inmersivo, con el público ubicado sobre el escenario y capacidad limitada según aforo.

La propuesta ofrece un recorrido sensorial que establece un profundo diálogo entre la música y la imagen como homenaje a Cien años de soledad, una de las obras más influyentes de la literatura universal del Nobel colombiano Gabriel García Márquez. Por primera vez, esta innovadora puesta sitúa a los espectadores en el corazón de la escena e invita a sumergirse en un viaje poético por el universo macondiano, atravesando el tiempo, la memoria y la soledad, ejes centrales de la novela.

El espectáculo reúne a la pianista española María José de Bustos y al fotógrafo colombiano Óscar Perfer, en una creación producida por el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Colombia. La propuesta trasciende el formato tradicional de concierto para convertirse en una experiencia inmersiva: los retratos de impronta pictórica y mirada contemporánea dialogan con la interpretación pianística, que traduce en música el pulso interno de la obra de García Márquez y construye un relato sensorial que resignifica su universo literario desde una perspectiva contemporánea y profundamente latinoamericana.

El programa musical incluirá obras de Claude Debussy, Frédéric Chopin, Erik Satie y Franz Schubert, integradas a una cuidada puesta en escena que potenciará la experiencia estética. Al finalizar la función, el público podrá disfrutar de una degustación de vinos como cierre de esta propuesta sensorial.

Las entradas tendrán un valor de $50.000 y estarán disponibles a partir del viernes 6 de febrero en la boletería del Teatro, de lunes a viernes de 9:30 a 14 h y hasta dos horas antes de cada función, y a través de TuEntrada.com.

En el marco del lanzamiento, se ofrecerá un 20 % de descuento exclusivo por compra online utilizando el código promocional MACONDO. Asimismo, se mantendrán los beneficios del 20 % para Ticket Joven y Jubilados, disponibles en boletería.